Сервіс підписок будує нову взаємодію банків з клієнтами та ритейлом

Sense Bank першим на ринку України запустив сервіс пакетів підписок. В умовах макроекономічної нестабільності та зростання цін на окремі цифрові продукти користувачі шукають прозорість, контроль бюджету та можливість отримувати більше за менші витрати через регулярні платежі. Саме тому опція стала популярною у світі й має всі перспективи поширитися серед українців.

Під час виступу на конференції FinRetail, що нещодавно відбулася в Києві, Інна Тютюн, членкиня правління, директорка блоків IT, роздрібного та платіжного бізнесу, диджиталізації Sense Bank розповіла про те, як банк запускав новий продукт, які отримав результати і як планує розвивати напрям пакетів підписок надалі.

За словами Інни Тютюн, модель підписки перетворює банк із надавача платіжного сервісу на засновника повноцінної екосистеми. Банк отримує модель регулярного повторюваного доходу замість одноразових комісій, ритейлери суттєво знижують вартість залучення клієнтів та подовжують їхній життєвий цикл, а споживачі отримують комплексну довгострокову економію на сервісах, якими користуються щодня.

Інна Тютюн зазначила: «Сучасний споживач прагне зручності та прогнозованої цінності. Підписка — це інструмент, який руйнує психологічний бар’єр перед повторними покупками та дозволяє інвестувати у взаємини з клієнтом один раз, будучи корисним йому роками. Завдяки такій бізнес-моделі утворюється замкнене коло лояльності: банк генерує трафік, ритейлери надають ексклюзивну цінність, а клієнт залишається всередині комфортної екосистеми».

Розробляючи пакет підписок для застосунку Sense SuperApp банк відмовився від концепції «кота в мішку» та запропонував трирівневу лінійку пакетів (Small, Medium та Full), які клієнти можуть самостійно конструювати, обираючи лише необхідні їм послуги: від транспортних і стримінгових сервісів до засобів безпеки та розваг.