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рф знищила останній великий логістичний комплекс «Епіцентру»: знищено 85% товарів

Фондовий ринок
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рф знищила останній великий логістичний комплекс «Епіцентру»: знищено 85% товарів
рф знищила останній великий логістичний комплекс «Епіцентру»: знищено 85% товарів
У Хмельницькому внаслідок російських атак на логістичний центр мережі «Епіцентр» знищено близько 85% товарів, які зберігалися всередині.
Про це повідомила пресслужба компанії на своїй сторінці у Facebook.
Протягом 13 жовтня російські війська атакували об’єкт десять разів, через що на його території виникли п’ять масштабних пожеж: працівники не постраждали.
«Врешті ворогу вдалося досягнути свого — вогонь знищив близько 85% товарів, які зберігалися всередині. Біля трьох десятків дронів у небі, не давали погасити пожежу», — написали вони.
У компанії розповіли, що логістичний центр у Хмельницькому був фактично останнім великим складським комплексом компанії, який залишався неушкодженим після знищення двох інших логістичних центрів у Києві та Київській області.
«Зі складу в Хмельницькому товари доправляли до торговельних центрів мережі. Атака завдала значних збитків, зокрема через знищення товарів і порушення логістичних процесів. Водночас найважливішим результатом назвали те, що всі працівники залишилися живими», — додали там.
За матеріалами:
Finance.ua
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