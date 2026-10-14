рф знищила останній великий логістичний комплекс «Епіцентру»: знищено 85% товарів

У Хмельницькому внаслідок російських атак на логістичний центр мережі «Епіцентр» знищено близько 85% товарів, які зберігалися всередині.

Про це повідомила пресслужба компанії на своїй сторінці у Facebook

Протягом 13 жовтня російські війська атакували об’єкт десять разів, через що на його території виникли п’ять масштабних пожеж: працівники не постраждали.

«Врешті ворогу вдалося досягнути свого — вогонь знищив близько 85% товарів, які зберігалися всередині. Біля трьох десятків дронів у небі, не давали погасити пожежу», — написали вони.

У компанії розповіли, що логістичний центр у Хмельницькому був фактично останнім великим складським комплексом компанії, який залишався неушкодженим після знищення двох інших логістичних центрів у Києві та Київській області.