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АРМА готує до передачі в управління готельний комплекс «Рібас Карпати» — деталі

Фондовий ринок
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АРМА готує до передачі в управління готельний комплекс «Рібас Карпати» — деталі
АРМА готує до передачі в управління готельний комплекс «Рібас Карпати» — деталі
Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) готує до передачі в управління готельний комплекс «Рібас Карпати» в селі Поляниця Івано-Франківської області.
Як це інформує пресслужба АРМА.
АРМА готує до управління готельний комплекс «Рібас Карпати» в селі Поляниця Івано-Франківської області. Загальна площа будівлі становить 2767 м².
До складу активу входять 47 номерів різних категорій, ресторан, SPA-комплекс, критий басейн, фінська сауна, римська парна, масажні кабінети, дитяча кімната, коворкінг-зона, приміщення для зберігання гірськолижного спорядження та паркінг. Комплекс має необхідні інженерні комунікації, автономне опалення та резервне електроживлення.
У будівлі виконано внутрішній ремонт, об’єкт перебуває у придатному для використання стані.
Детальна інформація про актив, його характеристики та умови управління доступна на офіційному сайті АРМА.
За матеріалами:
Finance.ua
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