АРМА готує до передачі в управління готельний комплекс «Рібас Карпати» — деталі

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) готує до передачі в управління готельний комплекс «Рібас Карпати» в селі Поляниця Івано-Франківської області.

Як це інформує пресслужба АРМА.

АРМА готує до управління готельний комплекс «Рібас Карпати» в селі Поляниця Івано-Франківської області. Загальна площа будівлі становить 2767 м².

До складу активу входять 47 номерів різних категорій, ресторан, SPA-комплекс, критий басейн, фінська сауна, римська парна, масажні кабінети, дитяча кімната, коворкінг-зона, приміщення для зберігання гірськолижного спорядження та паркінг. Комплекс має необхідні інженерні комунікації, автономне опалення та резервне електроживлення.

У будівлі виконано внутрішній ремонт, об’єкт перебуває у придатному для використання стані.