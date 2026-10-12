SpaceX обвалила акції телеком-гігантів у США

SpaceX наближається до запуску мобільного зв’язку Starlink для американських споживачів. Компанія оголосила про придбання ліцензій на низькочастотний спектр, а новина спричинила різке падіння акцій найбільших мобільних операторів США.

Про це повідомляє Financial Times.

Після оголошення сукупна ринкова капіталізація провідних телекомунікаційних компаній країни скоротилася приблизно на $62 млрд.

Акції мобільних операторів впали після оголошення SpaceX

У четвер SpaceX повідомила про придбання ліцензій на парний спектр шириною до 14 МГц у діапазоні 800 МГц. На тлі цієї новини в п’ятницю акції американських мобільних операторів суттєво подешевшали:

Verizon Communications — на 8,7%;

AT&T — на 9,8%;

T-Mobile US — на 13,3%.

Натомість акції компаній, які управляють інфраструктурою мобільних мереж, зросли. Котирування Crown Castle підвищилися на 15,6%, American Tower — на 9,3%, а SBA Communications — на 7,3%.

Генеральний директор SpaceX Ілон Маск назвав угоду в соцмережі X «дуже великою угодою». Акції його групи компаній, до якої входять проєкти у сферах штучного інтелекту та ракетних технологій, за підсумками п’ятничних торгів зросли на 1,2%. Це збільшило оцінку компанії на $27 млрд, хоча протягом дня зростання сягало 3,6%.

Як SpaceX планує розширити Starlink

Запуск роздрібних послуг мобільного зв’язку стане одним із найбільших комерційних розширень SpaceX відтоді, як Starlink почав надавати високошвидкісний інтернет у понад 160 країнах.

Ще напередодні рекордного первинного публічного розміщення акцій (IPO) у червні керівництво компанії повідомляло інвесторам про намір вивести на ринок роздрібний продукт Starlink. Підготовка до цього кроку почалася торік, коли SpaceX погодилася заплатити $17 млрд за ліцензії компанії EchoStar.

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Раніше SpaceX уже надавала обмежені послуги супутникового зв’язку в США, зокрема дозволяла операторам на кшталт T-Mobile використовувати супутники для розширення покриття в сільській місцевості. Власні частоти та вихід безпосередньо до роздрібних клієнтів відкривають SpaceX ширші можливості на ринку мобільного зв’язку й зменшують залежність від партнерів серед телекомунікаційних компаній.

У SpaceX заявили, що після остаточного схвалення Федеральної комісії зі зв’язку США (FCC) супутникові послуги об’єднають із наземною мережею, яка зможе «підключати пристрої всюди».

Низькочастотний спектр має допомогти сигналу Starlink Mobile долати перешкоди, зокрема стіни будівель. Це дасть змогу користуватися мобільним зв’язком і в приміщеннях.