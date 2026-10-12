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SpaceX купує портфель частот за $8 млрд для створення прямого супутникового зв’язку

Фондовий ринок
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SpaceX отримала дозвіл на розгортання супутників Gen2
SpaceX отримала дозвіл на розгортання супутників Gen2
SpaceX уклала угоду з інвестиційною фірмою Grain Management про придбання 100% загальнонаціонального портфеля частот у діапазоні 800 МГц.
Про це повідомляє Reuters.

SpaceX витратить близько $8 млрд на частоти

Сума готівкової угоди становить близько $8 млрд. Для остаточного закриття правочину компанія має отримати схвалення Федеральної комісії зі зв’язку США (FCC).
Отриманий спектр низького діапазону розв’язує ключову технічну проблему супутникових мереж, адже такий сигнал здатний долати значні відстані та проходити крізь щільні перешкоди, як-от стіни будинків чи дерева.

Starlink Mobile зможе працювати на звичайних смартфонах

Поєднання цих частот з уже наявними потужностями дозволить Starlink Mobile надавати якісний зв’язок на стандартних смартфонах без потреби у спеціальному обладнанні чи наземних вежах.
Цей крок перетворює супутниковий зв’язок із допоміжної функції для екстрених ситуацій на повноцінного комерційного суперника традиційних стільникових мереж.
На тлі цих новин акції найбільших американських операторів T-Mobile US, Verizon та AT&T впали на позабіржових торгах приблизно на 6%.

SpaceX отримала дозвіл на розгортання супутників Gen2

Паралельно регулятор схвалив заявку SpaceX на розгортання супутникового угруповання другого покоління (Gen2), що передбачає запуск 15 000 апаратів на дуже низьку навколоземну орбіту.
Це забезпечить високу пропускну здатність і мінімальну затримку сигналу для мобільних користувачів по всьому світу.
За матеріалами:
Mind
SpaceX
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