SpaceX отримала дозвіл на запуск 15 тисяч супутників для Starlink Mobile

Компанія SpaceX отримала дозвіл від FCC на розгортання та використання до 15000 нових супутників для свого мобільного сервісу Starlink. Мета компанії — модернізувати існуючу технологію супутникового зв’язку з мобільними телефонами, щоб зробити її набагато швидшою і дозволити передавати дані безпосередньо на звичайні мобільні телефони.

Про це повідомляє pcmag.com.

Новий сервіс буде використовувати технологію прямого зв’язку супутник-смартфон та оптимізовані стандарти 5G для космічного зв’язку. SpaceX стверджує що в майбутньому можливо досягти швидкостей завантаження до 150 Мбіт/с на одного користувача. Це набагато швидше ніж швидкість першого покоління Starlink Direct to Cell.

Як працюватиме Starlink Mobile

Нинішній Starlink Direct to Cell дає змогу звичайним мобільним телефонам підключатися до супутників без додаткових пристроїв. Сервіс працює зі смартфонами, які підтримують технологію LTE, і вже використовується SpaceX спільно з мобільними операторами в різних країнах.

Важливу роль у цьому відіграватимуть нові супутники, спеціальні фазовані антени та власні чипи SpaceX. Компанія заявляє, що один супутник наступного покоління матиме приблизно у 20 разів більшу пропускну здатність, ніж апарати першого покоління. Загальна ємність системи при цьому може зрости більш ніж у 100 разів.

SpaceX планує вивести тисячі супутників до кінця 2028 року

Перші запуски нових супутників Starlink Mobile очікуються вже з перспективою початку роботи сервісу наприкінці 2027 року, а тисячі апаратів SpaceX планує вивести на орбіту до кінця 2028-го.