Державі повернуть понад 64 гектари лісу на Закарпатті біля резиденції Медведчука

На Закарпатті суд задовольнив позови прокуратури щодо розірвання договорів на користування лісовими ділянками поблизу резиденції «Ведмежа Діброва», пов’язаної з колишнім народним депутатом.

Державі мають повернути понад 64 гектари лісу на території Жденіївської громади.

За даними слідства , понад 220 гектарів лісу самовільно захопили та огородили парканом. У 2013 році ці ділянки передали приватним компаніям на 49 років для рекреаційних потреб, зокрема будівництва спортивно оздоровчого комплексу для футбольного клубу.

Фактично територію використовували для відпочинку родини екснардепа.

Суд встановив таке:

Земельні ділянки використовували не за цільовим призначенням, і задовольнив позови прокуратури про розірвання договорів довгострокового тимчасового користування лісами.

Компанію зобов’язали повернути державі понад 64 гектари лісу на території Жденіївської громади. Позов щодо іншої частини земель, переданих в оренду, наразі ще розглядається.

Паралельно суди розглядають обвинувальні акти стосовно шести посадовців, які в різні роки відповідали за охорону та раціональне використання лісових ресурсів на цій території. Щодо ще одного підозрюваного триває досудове розслідування.

За версією слідства, через неналежне виконання службових обов’язків і зловживання під час укладання договорів не було вжито заходів для припинення незаконного використання лісових земель.

Залежно від ролі кожному з обвинувачених інкримінують самовільне зайняття земельної ділянки групою осіб, зловживання владою та службову недбалість, що спричинили тяжкі наслідки.