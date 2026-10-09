У столиці відкрили бізнес-центр британської промисловості

Бізнес-центр надаватиме британським компаніям, насамперед малим і середнім, безпечний майданчик та підтримку в налагодженні довірливих відносин з українськими партнерами, можливість отримання інформації про реалії бойових дій, а також реалізації можливостей спільної розробки, виробництва та інвестування.
Заклад створено групою Національного директора з питань озброєнь у співпраці з промисловими партнерами та фінансовим сектором.
Раніше Велика Британія оголосила новий пакет санкцій проти росії, спрямований на її тіньовий флот, нафтові компанії, фінансові мережі та постачальників товарів для військової промисловості.Про це повідомило Міністерство закордонних справ країни.
Санкції охопили 38 юридичних і фізичних осіб. Зокрема, обмеження запровадили проти російських нафтових компаній «Зарубежнефть» та «ІНК Капітал». У британському МЗС заявили, що Велика Британія стала першою країною G7, яка запровадила санкції проти чотирьох найбільших нафтових компаній рф.