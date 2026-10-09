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У столиці відкрили бізнес-центр британської промисловості

Фондовий ринок
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У столиці відкрили бізнес-центр британської промисловості
У столиці відкрили бізнес-центр британської промисловості
Посол Великої Британії сер Ніл Кромптон та національний директор з питань озброєнь Руперт Пірс відкрили Київський бізнес-центр британської промисловості.
Про це повідомило у Фейсбуці посольство Британії в Україні.
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Бізнес-центр надаватиме британським компаніям, насамперед малим і середнім, безпечний майданчик та підтримку в налагодженні довірливих відносин з українськими партнерами, можливість отримання інформації про реалії бойових дій, а також реалізації можливостей спільної розробки, виробництва та інвестування.
Заклад створено групою Національного директора з питань озброєнь у співпраці з промисловими партнерами та фінансовим сектором.
Британські компанії, зацікавлені у веденні бізнесу в Україні, можуть отримати інформацію на сайті: www.kyivbusinesscentre.com.
Раніше Велика Британія оголосила новий пакет санкцій проти росії, спрямований на її тіньовий флот, нафтові компанії, фінансові мережі та постачальників товарів для військової промисловості. Про це повідомило Міністерство закордонних справ країни.
Санкції охопили 38 юридичних і фізичних осіб. Зокрема, обмеження запровадили проти російських нафтових компаній «Зарубежнефть» та «ІНК Капітал». У британському МЗС заявили, що Велика Британія стала першою країною G7, яка запровадила санкції проти чотирьох найбільших нафтових компаній рф.
За матеріалами:
Finance.ua
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