Тіньовий флот, нафта, фінанси та ОПК: Британія запровадила нові санкції проти росії

Велика Британія оголосила новий пакет санкцій проти росії, спрямований на її тіньовий флот, нафтові компанії, фінансові мережі та постачальників товарів для військової промисловості.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ країни.

Санкції проти нафтових компаній і тіньового флоту

Санкції охопили 38 юридичних і фізичних осіб. Зокрема, обмеження запровадили проти російських нафтових компаній «Зарубежнефть» та «ІНК Капітал». У британському МЗС заявили, що Велика Британія стала першою країною G7, яка запровадила санкції проти чотирьох найбільших нафтових компаній рф.

Тепер британські обмеження охоплюють понад 90% нафтовидобувних потужностей росії.

Крім того, ще 12 нафтових танкерів внесли до санкційного списку, довівши загальну кількість суден російського тіньового флоту під британськими санкціями до понад 600. За даними МЗС, ці судна використовують для обходу санкцій і транспортування російської нафти, зокрема застосовуючи оманливі практики та підроблені прапори.

У МЗС зазначили, що нові санкції націлені не лише на судна, що вже перебувають у морі, а й на тих, хто сприяє функціонуванню ланцюга поставок, що використовується для транспортування російської нафти по всьому світу.

росію позбавляють доступу до товарів для військової промисловості

Ще 17 юридичних і фізичних осіб потрапили під санкції через постачання до росії так званих товарів загального високого пріоритету. До них відносять, зокрема, верстати, електроніку та матеріали, необхідні для виробництва балістичних ракет, безпілотників та іншої військової техніки.

Частину таких товарів, за даними британського МЗС, Росія отримує через треті країни. У МЗС зазначили, що вони встановлюють причетних і вживають щодо них відповідних заходів.

Під санкції потрапили криптовалютні біржі та платіжні платформи

Велика Британія запровадила санкції і проти трьох криптовалютних бірж, двох платіжних платформ і пов’язаної фізичної особи, яких підозрюють у допомозі росії в обході фінансових обмежень. Дві з цих структур, за даними відомства, обробляли транзакції через фінансову мережу «А7», яку підтримує Кремль. Минулого року вона заявляла про переказ понад $90 млрд.