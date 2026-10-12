Попередній великий раунд скорочень у Netflix відбувся 2022 року

У США компанія Netflix планує скоротити близько 5% працівників.

Про це з посиланням на обізнаних із ситуацією людей повідомляє Channel NewsAsia.

Netflix відмовилася коментувати інформацію про можливі скорочення. Наприкінці минулого року в компанії працювали приблизно 16 тисяч співробітників із повною зайнятістю.

Попередній великий раунд скорочень у Netflix відбувся 2022 року. Тоді стримінговий сервіс звільнив сотні працівників на тлі уповільнення зростання та втрати передплатників.

Конкуренція на ринку стримінгу

Компанія працює в умовах дедалі жорсткішої конкуренції на ринку стримінгових сервісів, де медіакомпанії консолідуються, а YouTube збільшує частку переглядів і рекламних витрат. Netflix також розширює діяльність за межі передплатної моделі, інвестуючи в рекламу, прямі трансляції та відеоігри для диверсифікації джерел доходу.