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Netflix планує скоротити близько 5% працівників

Фондовий ринок
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Попередній великий раунд скорочень у Netflix відбувся 2022 року
Попередній великий раунд скорочень у Netflix відбувся 2022 року
У США компанія Netflix планує скоротити близько 5% працівників.
Про це з посиланням на обізнаних із ситуацією людей повідомляє Channel NewsAsia.
Netflix відмовилася коментувати інформацію про можливі скорочення. Наприкінці минулого року в компанії працювали приблизно 16 тисяч співробітників із повною зайнятістю.
Попередній великий раунд скорочень у Netflix відбувся 2022 року. Тоді стримінговий сервіс звільнив сотні працівників на тлі уповільнення зростання та втрати передплатників.

Конкуренція на ринку стримінгу

Компанія працює в умовах дедалі жорсткішої конкуренції на ринку стримінгових сервісів, де медіакомпанії консолідуються, а YouTube збільшує частку переглядів і рекламних витрат. Netflix також розширює діяльність за межі передплатної моделі, інвестуючи в рекламу, прямі трансляції та відеоігри для диверсифікації джерел доходу.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що стрімінгова платформа Netflix підбила підсумки своєї діяльності за останні десять років. За цей час компанія інвестувала у створення власних фільмів та серіалів понад 135 млрд доларів, що закріпило її статус лідера на ринку розваг.
За матеріалами:
ua.news
Netflix
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