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«Київводоканал» витратить 616 млн грн на резервне живлення насосних станцій

Фондовий ринок
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ПрАТ «АК «Київводоканал» уклало договори на 615,64 млн грн для облаштування резервного електроживлення насосних станцій столиці.
Роботи замовили напередодні опалювального сезону, однак завершити їх планують лише наприкінці березня 2027 року.
Про це повідомляють «Наші гроші» з посиланням на дані електронної системи закупівель Prozorro, пише kurs.com.ua.
Загалом підприємство замовило реконструкцію систем водопостачання та водовідведення із встановленням альтернативних або резервних джерел живлення на 13 об’єктах у різних районах Києва. Договори уклали у другій половині вересня.
Усі замовлення отримала одна компанія — ТОВ «Фасад-сервіс-буд» із Броварів. Підрядника обрали без проведення конкурентних торгів.
Найбільший контракт коштує 157,24 млн грн. Ще кілька договорів укладено на суми від 40 млн до 73 млн грн. Загальна вартість усіх 13 замовлень становить майже 616 млн грн.
При цьому повні тексти договорів та кошторисну документацію в системі Prozorro приховано як конфіденційні. Через це громадськість не має можливості перевірити детальну вартість обладнання, матеріалів та будівельних робіт.
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У відкритому доступі залишилися документи про зміни до договорів, які передбачають авансову оплату в розмірі 30% вартості підрядів у 2026 році. Відповідне рішення Департамент житлово-комунальної інфраструктури КМДА ухвалив 29 вересня.
Журналісти також звернули увагу на попередню діяльність підрядника. За даними аналітичного сервісу Clarity Project, раніше «Фасад-сервіс-буд» переважно отримувало невеликі замовлення на ремонти та господарські роботи. Зокрема, компанія виконувала ремонти фасадів і миття вікон у державних установах.
Ситуація змінилася у червні 2026 року, коли підприємство без конкурентних процедур отримало вісім контрактів на реконструкцію каналізаційних станцій та очисних споруд у Броварському районі загальною вартістю 124,55 млн грн.
Нинішні договори з «Київводоканалом» стали найбільшим пакетом замовлень в історії компанії. Водночас відсутність відкритих кошторисів не дозволяє незалежно оцінити обґрунтованість вартості робіт.
Закупівлі проводять на тлі проблем з електропостачанням столиці, які безпосередньо впливають на роботу водопровідної інфраструктури. Зокрема, 7 жовтня на правому березі Києва виникли перебої з водопостачанням після знеструмлення частини насосних станцій.
Резервні джерела живлення мають зменшити залежність водопровідної та каналізаційної інфраструктури від зовнішнього електропостачання під час аварій і відключень. Однак оприлюднені дані про закупівлі не дозволяють встановити, скільки об’єктів зможуть отримати автономне живлення ще до завершення нинішнього опалювального сезону.
За матеріалами:
Finance.ua
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