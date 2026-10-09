0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Samsung збільшила операційний прибуток майже в 9 разів, але не виправдала прогнозів

Фондовий ринок
25
Додайте Finance.ua до вибраних джерел Google
Samsung майже у 9 разів збільшила операційний прибуток на тлі буму ШІ
Samsung майже у 9 разів збільшила операційний прибуток на тлі буму ШІ
Samsung Electronics Co. зафіксувала попередній операційний прибуток у розмірі 107,4 трлн вон ($80,1 млрд) і виторг у 195 трлн вон ($145,5 млрд) за III квартал.
Про це повідомляє Bloomberg.
Попри зростання прибутку майже вдев’ятеро, обидва показники виявилися нижчими за прогнози аналітиків, що спричинило падіння акцій технологічного гіганта на 2,1%.

Попит на чипи зріс завдяки буму ШІ

Головним рушієм фінансового підйому став глобальний бум у сфері штучного інтелекту. Стрімка розбудова ШІ-інфраструктури спричинила високий попит і дефіцит високопропускної (HBM) і флеш-пам'яті, що дозволило виробнику чипів швидко подолати попередню галузеву кризу.
Ключовим джерелом доходів Samsung залишається напівпровідниковий підрозділ, очікуваний прибуток якого сягнув 110 трлн вон ($82 млрд), тоді як напрям споживчої електроніки зазнав збитків.
Читайте також
Паралельно спостерігається суттєве зростання цін на DRAM-пам'ять, а постачальники обладнання, зокрема AMD, закликають до якнайшвидшого нарощування виробництва.
Попри позитивні технологічні перспективи та скорочення відставання Samsung Electronics від конкурентів у сегменті HBM, інвестори виявляють обережність через циклічність ринку чипів. Повний фінансовий звіт компанія оприлюднить 29 жовтня.
За матеріалами:
Mind
Samsung
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems