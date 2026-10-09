Samsung збільшила операційний прибуток майже в 9 разів, але не виправдала прогнозів

Samsung майже у 9 разів збільшила операційний прибуток на тлі буму ШІ

Samsung Electronics Co. зафіксувала попередній операційний прибуток у розмірі 107,4 трлн вон ($80,1 млрд) і виторг у 195 трлн вон ($145,5 млрд) за III квартал.

Про це повідомляє Bloomberg.

Попри зростання прибутку майже вдев’ятеро, обидва показники виявилися нижчими за прогнози аналітиків, що спричинило падіння акцій технологічного гіганта на 2,1%.

Попит на чипи зріс завдяки буму ШІ

Головним рушієм фінансового підйому став глобальний бум у сфері штучного інтелекту. Стрімка розбудова ШІ-інфраструктури спричинила високий попит і дефіцит високопропускної (HBM) і флеш-пам'яті, що дозволило виробнику чипів швидко подолати попередню галузеву кризу.

Ключовим джерелом доходів Samsung залишається напівпровідниковий підрозділ, очікуваний прибуток якого сягнув 110 трлн вон ($82 млрд), тоді як напрям споживчої електроніки зазнав збитків.

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Паралельно спостерігається суттєве зростання цін на DRAM-пам'ять, а постачальники обладнання, зокрема AMD, закликають до якнайшвидшого нарощування виробництва.