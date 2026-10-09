Samsung збільшила операційний прибуток майже в 9 разів, але не виправдала прогнозів

Попри зростання прибутку майже вдев’ятеро, обидва показники виявилися нижчими за прогнози аналітиків, що спричинило падіння акцій технологічного гіганта на 2,1%.
Попит на чипи зріс завдяки буму ШІ
Головним рушієм фінансового підйому став глобальний бум у сфері штучного інтелекту. Стрімка розбудова ШІ-інфраструктури спричинила високий попит і дефіцит високопропускної (HBM) і флеш-пам'яті, що дозволило виробнику чипів швидко подолати попередню галузеву кризу.
Ключовим джерелом доходів Samsung залишається напівпровідниковий підрозділ, очікуваний прибуток якого сягнув 110 трлн вон ($82 млрд), тоді як напрям споживчої електроніки зазнав збитків.
Паралельно спостерігається суттєве зростання цін на DRAM-пам'ять, а постачальники обладнання, зокрема AMD, закликають до якнайшвидшого нарощування виробництва.
Попри позитивні технологічні перспективи та скорочення відставання Samsung Electronics від конкурентів у сегменті HBM, інвестори виявляють обережність через циклічність ринку чипів. Повний фінансовий звіт компанія оприлюднить 29 жовтня.