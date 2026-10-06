Samsung підвищила ціни на флагманські смартфони Galaxy S26

Компанія Samsung підвищила ціни на більшість конфігурацій Galaxy S26 на тлі дефіциту чипів пам’яті. У США базові версії S26, S26+ та S26 Ultra додали по $100, а найдорожчий S26 Ultra з накопичувачем на 1 ТБ — $200.
Про це повідомляє Bloomberg та Reuters.
Скільки тепер коштують Galaxy S26
Нові цінники у США набули чинності 1 жовтня. Найдоступніша версія Galaxy S26 на 256 ГБ подорожчала з $899,99 до $999,99, а S26+ з таким самим накопичувачем — з $1099,99 до $1199,99. Стартова ціна S26 Ultra зросла з $1299,99 до $1399,99.
Повний перелік нових і колишніх цін у США:
- Galaxy S26, 256 ГБ — $999,99 (було $899,99);
- Galaxy S26, 512 ГБ — $1199,99 (було $1099,99);
- Galaxy S26+, 256 ГБ — $1199,99 (було $1099,99);
- Galaxy S26+, 512 ГБ — $1399,99 (було $1299,99);
- Galaxy S26 Ultra, 256 ГБ — $1399,99 (було $1299,99);
- Galaxy S26 Ultra, 512 ГБ — $1599,99 (було $1499,99);
- Galaxy S26 Ultra, 1 ТБ — $1999,99 (було $1799,99).
Подібне підвищення Samsung застосувала й у Південній Кореї. За даними Yonhap, базовий Galaxy S26 на 256 ГБ подорожчав приблизно з $919 до $1029.
Версії S26+ і S26 Ultra на 256 ГБ додали близько $110, а Galaxy S26 Ultra на 1 ТБ подорожчав до приблизно $2068.
Це не перше подорожчання покоління. На старті продажів у березні базові S26 і S26+ уже коштували на $100 більше за S25. Для S26 Ultra нинішнє коригування — перше підвищення цієї лінійки від початку 2024 року.
До того ж американський S26 Ultra тепер дорожчий за стартову ціну iPhone 18 Pro Max ($1299), яку оголосила Apple на початку вересня.
Чому Samsung підняла ціни
Samsung пояснює подорожчання дефіцитом пам’яті. Виробники чипів нарощують випуск продукції для систем штучного інтелекту та дата-центрів, і це відбирає потужності в звичайної пам’яті.
Виконавчий віцепрезидент Samsung Electronics Кім Теу у заяві Reuters повідомив, що частка високошвидкісної пам’яті HBM у виробничих потужностях DRAM у світі наступного року може зрости майже до 30% проти близько 20% нині.
HBM і звичайна DRAM конкурують за ті самі кремнієві пластини, тому розширення HBM може обмежити пропозицію звичайної пам’яті.