Компанія Жеваго має відреставрувати історичний будинок у Києві (суд)

Київська міська прокуратура домоглася рішення суду, за яким ТОВ «ЗВ Ріелті» має привести до належного стану історичну будівлю на вулиці Саксаганського, 38 у столиці.

Компанія заперечувала проти позову, посилаючись на продаж нерухомості та процедуру санації, однак суд визнав ці аргументи недостатніми, повідомляє «Київвлада».

Будинок на вулиці Саксаганського, 38 внесли до переліку щойно виявлених об’єктів культурної спадщини у 2011 році. У 2020 році споруду приватизувало ТОВ «ЗВ Ріелті», заплативши 16,5 млн гривень.

У березні 2023 року компанія уклала охоронний договір із Департаментом охорони культурної спадщини КМДА. Він передбачав проведення ремонтно-реставраційних робіт у 2023−2024 роках. Водночас технічний акт засвідчив незадовільний стан внутрішніх конструкцій та оздоблення будівлі: частина перекриттів була пошкоджена пожежею, вікна розбиті, а приміщення захаращені сміттям.

У лютому 2026 року департамент видав припис із вимогою надати науково-проєктну документацію на проведення робіт. Через невиконання умов охоронного договору в травні прокуратура звернулася до суду.

У «ЗВ Ріелті» заявили, що ще у квітні 2021 року продали будівлю ТОВ «Таймкол» за 12,9 млн гривень у межах виконавчого провадження. Також представники компанії стверджували, що через процедуру санації фінансування реставрації не передбачене.

Однак суд встановив, що право власності на нежитлові приміщення площею 187,7 кв. м продовжує бути зареєстрованим за «ЗВ Ріелті». Підтверджень переходу права власності до «Таймкол» суд не знайшов.

У рішенні наголошується, що процедура банкрутства не звільняє компанію від зобов’язань за охоронним договором. За необхідності план санації можна змінити, передбачивши фінансування ремонтно-реставраційних робіт.

За даними YouControl, ТОВ «ЗВ Ріелті» зареєстрували у 2017 році, а з вересня 2023 року компанія перебуває у стані банкрутства. Її пов’язують із корпоративною групою бізнесмена Костянтина Жеваго.