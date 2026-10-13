Китай обвалив продажі люксового гіганта: чому так

LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE цього тижня представила більш докладний аналіз поглиблення спаду ринку предметів розкоші в Китаї, повідомивши, що продажі на материковій частині країни в третьому кварталі впали на двозначне число відсотків. При цьому група споживачів, які традиційно багато витрачають, також скоротила продажі за кордоном.

Про це УНН пише з посиланням на Bloomberg.

Слабкі витрати сприяли зниженню органічної виручки на 5% у сегменті Азії, за винятком Японії, єдиному регіоні, де у гіганта класу люкс спостерігалося зниження у річному обчисленні.

Покупки китайських покупців за кордоном скоротилися на кілька відсотків, тоді як загальний попит покращився наприкінці кварталу, що завершився 30 вересня, повідомила аналітикам фінансовий директор Сесіль Кабаніс під час телефонної конференції.

Уповільнення економічного зростання в Китаї, яке тривалий час вважалося індикатором стану галузі, посилює сумніви у стійкості ширшого відновлення ринку предметів розкоші та може стати тривожним сигналом для конкурентів, включаючи власника Yves Saint Laurent, компанію Kering SA, та Hermès International SCA, які мають опублікувати свої фінансові результати, пише видання. Менше року тому Китай сприяв відновленню галузі, але погіршення економічних настроїв знову чинить тиск на витрати у сегменті товарів класу люкс.

«Потік новин у Китаї влітку був не дуже хорошим, — сказала Кабаніс. — Тому це справді вплинуло на позитивний настрій та створило короткострокову стриману обстановку у Китаї».

Попит на предмети розкоші в Китаї знижується в багатьох напрямках. Обережність споживачів на тлі загального економічного спаду стримує витрати всередині країни та підштовхує деяких покупців до дешевших місцевих брендів. У той же час недавнє ослаблення фондового ринку та посилення оподаткування закордонних активів чинять тиск на деяких із найбагатших споживачів країни.

«Усім зараз важко, — сказав Жак Ройзен, співзасновник шанхайської консалтингової компанії Foresight Performance Partners. — Портфель LVMH, як великої компанії, є галузевим індексом, та інші компанії, які торгують на біржі в сегменті предметів розкоші, не зможуть значно перевершити його».

Уповільнення попиту у Китаї контрастувало зі зростанням витрат американських покупців на кілька відсотків.