рф масовано атакувала Укрзалізницю у п’яти областях (графіки потягів)

14 жовтня російські війська завдали масованих ударів по залізничній інфраструктурі одразу в п’яти областях України — пошкоджено депо, станції та енергетичні об’єкти, а через наслідки атаки виникли масштабні затримки поїздів.

Про це повідомляє голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський.

Якщо вам не вистачає грошей на покупки, то з кредитною карткою ви завжди зможете більше! Обирайте свою у спеціальному каталозі на Finance.ua.

За його словами, російські удари охопили Харківську, Київську, Вінницьку, Хмельницьку та Тернопільську області.

«Ворог намагається зруйнувати все, до чого може дотягнутися: депо локомотивні та вагонні, ремонтні підприємства, вокзали й станції, не кажучи вже про рухомий склад», — повідомив Перцовський.

Унаслідок обстрілів виникли перебої з енергопостачанням залізничних об’єктів. На окремих напрямках рух поїздів був заблокований через перешкоди на коліях. Залізничники оперативно відновлювали електроживлення та шукали альтернативні маршрути, щоб забезпечити перевезення пасажирів.

Читайте також Укрзалізниця отримала нові вагони українського виробництва (деталі)

Перцовський повідомив, що матеріальні втрати компанії суттєві. Відновлювальні роботи розпочалися ще вранці 14 жовтня.

Водночас завдяки завчасним попередженням про небезпеку та вчасній евакуації вдалося уникнути жертв та постраждалих серед працівників залізниці.

«Ключове — всі завчасно попереджались, чітко евакуйовувались і пройшли ніч без постраждалих і людських втрат», — наголосив керівник компанії.

Понад 100 поїздів затримуються

За даними сервісу Укрзалізниці, вранці 14 жовтня в дорозі затримувалися понад 100 поїздів далекого сполучення.

Серед найбільших затримок рейс № 93/94 Харків — Хелм, який відстає від розкладу майже на 10 годин. Повний список — за посиланням.

Читайте також Укрзалізниця планує створити лоукост-перевізника до ЄС

«Столичний вузол зупиняла балістична загроза, наразі — один за одним роз’їжджаються поїзди, які притримували з безпекових міркувань», — пише він.

Раніше ми писали, що «Укрзалізниця» планує створити міжнародного лоукост-перевізника, який сполучатиме західні регіони України з великими містами Центральної Європи.

Маршрути планують запустити з Ужгорода, Львова та Ковеля до Будапешта, Братислави, Варшави, Відня та Берліна.