Укрзалізниця планує створити лоукост-перевізника до ЄС Сьогодні 06:16 Потяг Укрзалізниці

«Укрзалізниця» планує створити міжнародного лоукост-перевізника, який сполучатиме західні регіони України з великими містами Центральної Європи.

Проєкт передбачає використання поїздів європейської ширини колії, щоб забезпечити пряме сполучення з країнами ЄС.

Проєкт представили на сайті саміту «Карпатська Вісімка» — міжнародної ініціативи, що об’єднує Україну та Румунію, Сербію, Польщу, Словаччину, Чехію, Австрію, Угорщину та ЄС загалом для розвитку регіонального співробітництва.

Куди курсуватимуть поїзди

Маршрути планують запустити з Ужгорода, Львова та Ковеля до Будапешта, Братислави, Варшави, Відня та Берліна.

До проєкту хочуть залучити партнерів із Польщі, Словаччини, Угорщини та Румунії. Його планують розвивати в межах європейських транспортних коридорів TEN-T.

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Наразі проєкт перебуває на етапі поглибленої підготовки. Його запуск орієнтовно очікується через чотири роки.

Для реалізації ініціативи планують залучити $441 млн акціонерного капіталу. Кошти мають спрямувати, зокрема, на закупівлю сучасного рухомого складу європейської ширини колії.