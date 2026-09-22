Укрзалізниця планує створити лоукост-перевізника до ЄС
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«Укрзалізниця» планує створити міжнародного лоукост-перевізника, який сполучатиме західні регіони України з великими містами Центральної Європи.
Проєкт передбачає використання поїздів європейської ширини колії, щоб забезпечити пряме сполучення з країнами ЄС.
Проєкт представили на сайті саміту «Карпатська Вісімка» — міжнародної ініціативи, що об’єднує Україну та Румунію, Сербію, Польщу, Словаччину, Чехію, Австрію, Угорщину та ЄС загалом для розвитку регіонального співробітництва.
Куди курсуватимуть поїзди
Маршрути планують запустити з Ужгорода, Львова та Ковеля до Будапешта, Братислави, Варшави, Відня та Берліна.
До проєкту хочуть залучити партнерів із Польщі, Словаччини, Угорщини та Румунії. Його планують розвивати в межах європейських транспортних коридорів TEN-T.
Наразі проєкт перебуває на етапі поглибленої підготовки. Його запуск орієнтовно очікується через чотири роки.
Для реалізації ініціативи планують залучити $441 млн акціонерного капіталу. Кошти мають спрямувати, зокрема, на закупівлю сучасного рухомого складу європейської ширини колії.
Раніше ми повідомляли, що «Укрзалізниця» запроваджує фінансові програми для студентів і випускників, щоб залучити молодих фахівців на роботу. Учасники зможуть отримувати щомісячні стипендії під час навчання або разові виплати до 78 тисяч гривень після працевлаштування.