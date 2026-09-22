Нью-Йорк посилює контроль за ШІ: розробників зобов’яжуть реєструватися у штаті

Нью-Йорк готується до запуску нового механізму контролю за розробниками передових систем штучного інтелекту. Губернаторка штату Кеті Хочул оголосила, що з листопада компанії почнуть реєструватися для підготовки до виконання Закону RAISE, який набуде чинності в січні.
Закон RAISE — це закон Нью-Йорка про безпеку штучного інтелекту. Він стосується насамперед великих компаній, які створюють найпотужніші ШІ-моделі. Ці компанії зобов’яжуть:
оприлюднювати правила, за якими вони гарантують безпеку своїх ШI-моделей;
повідомляти владу протягом 72 годин, якщо стався серйозний інцидент;
регулярно перевіряти, чи можуть їхні моделі завдати масштабної шкоди;
повідомляти про можливі катастрофічні ризики.
За реалізацію закону відповідатиме нове Управління цифрових інновацій, управління, доброчесності та довіри (DIGIT). Першим співробітником відомства стане Марк Гілман — колишній головний юрисконсульт і керівник із питань дотримання вимог у компанії Theta Lake, що спеціалізується на безпеці та комплаєнсі у сфері ШІ.
Бюджет на реалізацію проєкту
У бюджеті штату на реалізацію RAISE закладено $10,4 млн. Гроші підуть на розробку ІТ-систем і формування команди, яка контролюватиме дотримання нових вимог.
Кеті Хочул вважає, що Нью-Йорк має посилювати власні заходи у сфері безпеки ШІ на тлі невизначеності щодо федерального регулювання. Водночас адміністрація штату поки що не уточнювала, якою буде остаточна чисельність нового офісу.