Польща готується до нової хвилі біженців з України взимку Сьогодні 11:02 — Світ Польща має плани на випадок нової хвилі біженців з України

Польща готується до можливого збільшення кількості українських біженців через російські атаки на критичну інфраструктуру та наближення зими.

Про це заявив голова Бюро національної безпеки Польщі Бартош Гродецький в ефірі RMF FM

Гродецький зазначив, що наступна зима може бути особливо складною через можливі російські атаки на критичну інфраструктуру України. Під час розмови обговорили можливість нової хвилі біженців з України.

Польща має плани на випадок нової хвилі біженців з України

Гродецький нагадав, що Польща вже має досвід масового прибуття українців у 2022 році, а відповідні процедури були перевірені на практиці.

За його словами, у разі виникнення такої ситуації відповідні плани існують, а процедури вже протестовані. Водночас він наголосив, що нова хвиля біженців поки залишається гіпотетичним сценарієм.

Україна потребує підтримки Польщі

Глава Бюро національної безпеки також розповів про зміни у відносинах між Варшавою та Києвом. На його думку, однією з причин є зростання потреби України в підтримці через посилення російських атак.

«Україна дуже потребує Польщі, щоб чинити опір агресору. Це послідовно реалізується з 2022 року, коли саме з Польщі надійшла перша допомога Україні», — зазначив Гродецький.

За його словами, Україна нині стикається, зокрема, зі зміцненням російських можливостей у повітряному просторі та атаками на інфраструктуру.

Читайте також Що зміниться на кордоні з Польщею: відповідь Туска

«Ми розмовляємо прагматично, а не романтично», — сказав Гродецький, коментуючи співпрацю Варшави та Києва.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що кількість українців із тимчасовим захистом у Польщі скорочується, тоді як дедалі більше біженців обирають для проживання Чехію.

Після початку повномасштабної російської агресії Польща стала одним із головних напрямків для українців, які шукали прихистку за кордоном. Однак останні дані свідчать про зміну цієї тенденції. У червні 2026 року кількість громадян України, які мають у Польщі статус тимчасового захисту, зменшилася приблизно на 6,3 тисяч. У липні їх стало менше на 8,11 тисячі.