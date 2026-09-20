Названо найменш гостинні країни та міста для туристів Сьогодні 03:16 — Світ Туристи назвали Париж найменш гостинним містом, Фото: magnific

Британське видання Daily Mail оприлюднило перелік популярних туристичних напрямків, на які мандрівники найчастіше скаржаться через грубість, відстороненість або незвичні правила поведінки місцевих жителів.

Експертка з етикету Джо Гейз наголошує, що в більшості випадків так звана недружність є просто культурною особливістю, до якої іноземці виявляються не готовими.

Париж очолив список проблемних міст

У Парижі туристи стикаються з прохолодним ставленням, особливо якщо не розмовляють французькою, хоча в інших регіонах Франції прийом зазвичай значно тепліший.

У кожній із згаданих країн мандрівники виділяють власні приводи для незадоволення. В Італії британських туристів шокує звичка місцевих ігнорувати порядок у чергах і проходити вперед.

У Німеччині відвідувачі скаржаться на резкість та мовчання працівників вокзалів, магазинів і туристичних пунктів.

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У Південній Кореї гостей бентежить штовханина на вулицях, відсутність особистої дистанції та прямолінійність персоналу, а в Нью-Йорку холодну манеру спілкування пояснюють надто високим ритмом життя мегаполіса.

У Чорногорії туристи помічають відстороненість і відчуття, що в них бачать лише джерело доходу.