Названо найменш гостинні країни та міста для туристів
Британське видання Daily Mail оприлюднило перелік популярних туристичних напрямків, на які мандрівники найчастіше скаржаться через грубість, відстороненість або незвичні правила поведінки місцевих жителів.
Експертка з етикету Джо Гейз наголошує, що в більшості випадків так звана недружність є просто культурною особливістю, до якої іноземці виявляються не готовими.
Париж очолив список проблемних міст
У Парижі туристи стикаються з прохолодним ставленням, особливо якщо не розмовляють французькою, хоча в інших регіонах Франції прийом зазвичай значно тепліший.
У кожній із згаданих країн мандрівники виділяють власні приводи для незадоволення. В Італії британських туристів шокує звичка місцевих ігнорувати порядок у чергах і проходити вперед.
У Німеччині відвідувачі скаржаться на резкість та мовчання працівників вокзалів, магазинів і туристичних пунктів.
У Південній Кореї гостей бентежить штовханина на вулицях, відсутність особистої дистанції та прямолінійність персоналу, а в Нью-Йорку холодну манеру спілкування пояснюють надто високим ритмом життя мегаполіса.
У Чорногорії туристи помічають відстороненість і відчуття, що в них бачать лише джерело доходу.
Щодо Польщі, Чехії та Угорщини, Джо Гейз пояснює стриманість місцевих жителів історичними та культурними чинниками регіону, зазначаючи, що така поведінка є звичайною нормою навіть у колі близьких людей.
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