Під найбільшою пустелею Китаю виявили величезні запаси води Сьогодні 23:23 — Світ

Під найбільшою пустелею Китаю геологи виявили два великі джерела води. Потенційно вони можуть стати для північно-західного регіону важливим новим джерелом водопостачання.

В цьому пустельному регіоні в рамках ініціативи «Велика зелена стіна» проводяться масштабні заходи з лісорозведення та боротьби з опустелюванням. Відкриття підземних водних джерел відбулося в рамках проєкту з пошуку водних ресурсів у пустелі Такла-Макан, який реалізує регіональне геологічне бюро в Сіньцзян-Уйгурському автономному районі.

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Одне з нових джерел було виявлено на південній околиці пустелі Такла-Макан — яка також є другою за величиною у світі пустелею з рухомими пісками — у селищі Андір повіту Міньфен. Друге джерело було виявлено на південь від гір Мазартаг, у глибині пустелі.

Дослідники побудували випробувальну станцію для використання солонуватої води в рамках проєкту з пошуку водних ресурсів. У виданні нагадали, що солонувата вода містить більше солі, ніж прісна вода, але менше, ніж морська. Її планують використовувати для зрошення та боротьби з опустелюванням уздовж околиць пустелі.

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Солонувата вода розглядається дослідниками як недовикористаний ресурс, який міг би допомогти задовольнити зростаючі потреби у воді, наприклад, для зрошення сільськогосподарських культур та охолодження центрів обробки даних штучного інтелекту. Вчені по всьому світу випробовують використання солонуватої води для вирощування солеустойчивих культур, хоча для деяких застосувань, як і раніше, може знадобитися опріснення.

У виданні додали, що пустеля Такла-Макан займає велику площу в 337 600 кв. км, що приблизно відповідає площі Німеччини. Її прозвали «морем смерті» через її рухомі дюни та суворий клімат.