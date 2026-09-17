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Як видобувати рідкісні метали зі промислового сміття: що придумали в Китаії

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Як видобувати рідкісні метали зі промислового сміття: що придумали в Китаії
Як видобувати рідкісні метали зі промислового сміття: що придумали в Китаії
Китай представив промислову систему, яка дає змогу отримувати рідкісні метали з відходів літієвого виробництва.
Йдеться про рубідій і цезій — елементи, що використовуються у високотехнологічних галузях, зокрема під час виробництва акумуляторів, атомних годинників та квантових систем.
Про це пише Interesting Engineering.

Про що йдеться

Нову установку запустили в провінції Цзянсі. Її розробкою та впровадженням займалися Інститут процесної інженерії Китайської академії наук спільно з компанією Ganfeng Lithium. Створена ними виробнича лінія розрахована на переробку до 500 тонн сировини на рік.
Потреба в такій технології пов’язана з особливостями самих металів. Рубідій і цезій рідко трапляються в земній корі у вигляді окремих великих родовищ. Вони можуть міститися у невеликих концентраціях у літієвих рудах та розсолах солоних озер. Через низький вміст і складні хімічні зв’язки традиційне вилучення цих елементів є дорогим і технологічно складним. У результаті цінні компоненти часто залишалися у відвалах після переробки літієвої сировини.
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Нова установка має змінити цей підхід. Замість великої кількості традиційних резервуарів вона використовує 17 колон, розподілених між чотирма основними секціями обробки. Одна така колона може забезпечувати ефективність, еквівалентну до 15 звичайних ступенів очищення. Завдяки цьому витрати розчинників скорочуються на 40%, а площа обладнання — більш ніж удвічі.
Процес базується на диференціальній протитечійній екстракції. Як стверджується, система здатна вилучати понад 98% доступного цезію та більш як 95% рубідію. При цьому кінцеві продукти — карбонат цезію та карбонат рубідію — мають чистоту понад 99,9% і вже продаються комерційними партіями.
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У публікації зазначається, що технологія має не лише промислове, а й стратегічне значення для Китаю. Раніше країна значною мірою залежала від імпорту цезієвої руди, зокрема з Канади, Австралії та Зімбабве. Водночас значні запаси рубідію та цезію містяться у китайських літієвих рудах і соляних розсолах.
Запуск нової лінії дозволяє перетворювати промислові відходи на джерело критично важливої сировини.
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З огляду на подальший розвиток квантових мереж, сонячних елементів та інших технологій, попит на такі спеціалізовані метали може зростати. Як зазначають в китайській академії наук, нова конструкція вже демонструє можливість масштабування технології для ширшого комерційного застосування.
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Раніше ми писали, що китайці виявили надзвичайно перспективне родовище цілого набору різноманітних корисних копалин, серед яких є багаті поклади золота та срібла.
За матеріалами:
Finance.ua
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