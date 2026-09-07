російські поставки золота до Гонконгу суттєво зросли — причини Сьогодні 18:00 — Банківські метали

російські поставки золота до Гонконгу суттєво зросли — причини

російські поставки золота до Гонконгу цього року різко зросли: за перші сім місяців туди ввезли майже 100 тонн російського дорогоцінного металу.

Це рекордний показник, який майже втричі перевищує обсяги за аналогічний період 2025 року.

Про це пише Financial Times

Причини

Зростання поставок відбувається на тлі зміни глобальної структури торгівлі золотом. Традиційно ключовими центрами цього ринку вважалися Лондон, Нью-Йорк і Дубай, однак азійські фінансові хаби дедалі активніше намагаються посилити свої позиції.

Як пише аналітик London Stock Exchange Group Дебаджит Саха, після запровадження західних санкцій російські виробники почали переорієнтовувати експорт.

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«Відтоді як Лондон закрив свої двері для російського золота після початку конфлікту в Україні, російські виробники дедалі частіше перенаправляють експорт на східні ринки», — сказав він.

Згідно з даними торгової статистики, з початку 2022 року гонконзькі структури придбали російського золота приблизно на $35 млрд. При цьому значна частина металу, який потрапляє до Гонконгу, зрештою прямує до материкового Китаю.

Це пояснюють це, зокрема, китайськими квотами на імпорт золота. За словами Сахи, покупці з Китаю часто купують дорогоцінний метал і зберігають його в Гонконгу, де імпорт не обмежений такими квотами. Частка Гонконгу в загальному імпорті золота Китаю за останні два роки помітно зросла.

Гонконг прагне перетворитися на ще важливіший центр торгівлі золотом. У липні місто почало тестувати нову систему клірингу дорогоцінного металу. Експертка геополітичної консалтингової компанії Gatehouse Віта Співак вважає, що роль Гонконгу в русі російського золота до Китаю є наслідком тісніших економічних зв’язків між двома країнами.

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Додатковим фактором стали перебої з логістикою на Близькому Сході, які посилили значення Гонконгу як центру розрахунків за російське золото. У 2024 році Мінфін США вже запроваджував санкції проти кількох гонконзьких структур через їхню роль у мережі відмивання золота, пов’язаній із росією.

Збільшення таких операцій створює ризики для міжнародного фінансового сектору Гонконгу. «Західні банки справді стикаються з ризиком ненавмисного залучення», — каже санкційний експерт юридичної фірми Reed Smith Тан Албайрак.

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Якщо ланцюг операції включає виробника, який перебуває під санкціями, фінансові установи можуть опосередковано опинитися в контакті з ним і наразитися на санкційні ризики.

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