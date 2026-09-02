ПАРТНЕРСЬКА На обладнання, оренду, зарплати: на які цілі найчастіше ФОПи залучають кредитні кошти, — аналітика від Ідея Банку Сьогодні 16:20 — Кредит&Депозит

На обладнання, оренду, зарплати: на які цілі найчастіше ФОПи залучають кредитні кошти, — аналітика від Ідея Банку

У 2026 році активно розвивається кредитування. Підприємці все частіше звертаються до фінустанов за позиками для розширення справи та поповнення обігових коштів. Як змінюється кредитування малого бізнесу, з якою метою малий бізнес найчастіше залучає позики та які документи потрібні для оформлення кредиту, розповіла очільниця департаменту по роботі з бізнес-клієнтами Ідея Банку Марина Голованова.

В Україні впевненими темпами зростає попит від бізнесу на кредити. Під час проведеного нещодавно НБУ Опитування про умови банківського кредитування банки зазначили про підвищення попиту на довгострокові кредити, а також на кредити від МСП (малих та середніх підприємств). Надалі банки очікують збільшення попиту на всі види корпоративних кредитів. Опитування демонструє, що конкуренція з іншими банками сприяла незначному пом’якшенню кредитних стандартів для бізнесу.

Кредитний портфель банку зріс за 7 місяців 2026 року на 39,5%. Загалом протягом 2026 року Ідея Банк планує збільшити портфель позик для ФОПів на 50%, а головним клієнтським сегментом для банку залишаються підприємці з потребою фінансування до 1 млн грн.

«Попит на кредити справді зростає. Проте ми бачимо на ринку зміни в сегменті мікропідприємництва (річний дохід — до 50 тис. євро). Обсяг короткострокових кредитів (до 1 року) для цієї групи обвалився майже у 20 разів — з 61,91 млрд грн до 3,12 млрд грн. Це свідчить про майже повне згортання програм швидкого фінансування або ж навіть радикальне посилення вимог до найменших позичальників. Але, якщо говорити про попит на кредити для ФОПів саме в Ідея Банку, то за кількістю запитів, якщо порівняти серпень цього року і серпень минулого року, ми залишилися на тому ж рівні», — зазначила очільниця департаменту по роботі з бізнес-клієнтами Ідея Банку Марина Голованова. Отже, йдеться про високий попит на позики та впевнене зростання портфелю кредитів ФОПів у Ідея Банку у той час, коли на банківському ринку ситуація протилежна.

Що стосується напрямів бізнесів, які найчастіше звертаються за кредитами, то, за словами експертки Ідея Банку, це роздрібна торгівля промисловими товарами, послуги для населення, роздрібна торгівля продовольчими товарами, ресторани і кав’ярні, логістика, транспортні перевезення, а також малі виробничі підприємства.

А головні цілі ФОПів, на які підприємці спрямовують кредитні кошти, — це поповнення обігових коштів, купівля товару, пального, обладнання або техніки для бізнесу, а також організація відкриття нового магазину чи об’єкта сфери послуг.

Цікавою є тенденція суттєвого збільшення розміру кредиту для ФОПа у 2026 році. Як розповіла очільниця департаменту по роботі з бізнес-клієнтами Ідея Банку Марина Голованова, середній чек кредиту для ФОПа, який банк видавав у серпні 2026 року, становить 330 тис. грн. Порівняно із серпнем 2025 року середній розмір позики зріс удвічі.

За словами експертки, нині в Ідея Банку підприємці можуть оформити беззаставний кредит для реалізації термінової потреби у фінансуванні поточних потреб, які найчастіше ФОПи закривають протягом 9−12 місяців. «Наразі у банку відпрацьована зручна, чітка і швидка процедура беззаставного кредитування. Підприємець протягом години отримує рішення щодо кредиту і отримує певну суму позики на свій рахунок у банку протягом одного дня. Для отримання рішення потрібен мінімальний пакет документів: паспорт, ІПН та декларація за останній звітний період», — зауважила експертка Ідея Банку".

Нагадаємо, Ідея Банк активно працює з фізичними особами-підприємцями, які можуть отримати в банку беззаставний кредит на будь-які цілі на суму до одного мільйона гривень . Серед головних переваг кредитів для ФОПів від Ідея Банку — мінімальний пакет документів та швидке ухвалення рішення про видачу кредиту.

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