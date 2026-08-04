ТОП банківських рішень для ФОП: коли еквайринг, РРО та бізнес-картки в одному сервісі Сьогодні 09:50 — Фінтех і Картки

Банківські рішення для ФОП

Для сучасного підприємця вже недостатньо відкрити банківський рахунок. Бізнесу потрібна ціла екосистема фінансових сервісів: швидке приймання оплат, зручний облік розрахунків, корпоративні картки для витрат, можливість керувати всім через смартфон та мінімізувати паперову роботу.

Ще кілька років тому підприємцю часто доводилося користуватися послугами різних компаній. Рахунок відкривати в одному банку, POS-термінал підключати через інший банк, ПРРО купувати в окремого постачальника, вести облік — додаткова програма. Така схема означала більше договорів, більше комісій, складнішу технічну підтримку та зайві витрати часу.

Саме тому все більше українських ФОП обирають банки, які пропонують комплексне рішення, а не окремі послуги. Комплексний підхід дозволяє отримати всі основні інструменти в одному місці, а керування ними здійснювати через мобільний застосунок або інтернет-банкінг.

Нижче розглянемо банки, що пропонують такі комплексні рішення на топ рівні. Цей огляд про сервіси, що вже доступні сучасному підприємцю з України. Серед банків, які активно розвивають цей напрям варто відзначити: àбанк, ПриватБанк , monobank, ПУМБ, Сенс Банк, Райффайзен Банк. Водночас набір доступних інструментів, умови обслуговування та тарифи можуть суттєво відрізнятися.

Наприклад, в àбанк об’єднали рахунок для підприємця, бізнес-картку, різні види еквайрингу та інтеграцію з програмним РРО в одному сервісі. Клієнту пропонується доступ до рахунків та операцій у форматі онлайн, як у смартфоні, так і через web клієнт-банк, а також:

миттєві платежі на рахунки контрагентів в середині банку (безкоштовно) та рахунки в інших банках (3 грн за платіж незалежно від суми);

безкоштовний вивід доходу на особисту картку;

безкоштовне зняття готівки до 30 тис. грн на місяць (далі — 0.75%);

кредитний ліміт на рахунку — з автоматичним розрахунком відповідно до оборотів;

валютообмінні операції (купівля/продаж) без комісій, отримання переказів з Payoneer та SEPA (без комісій);

розміщення строкових депозитів на термін від 7 днів, овернайту на 1 ніч;

отримання фінансування, зокрема за пільговими держпрограмами, у форматі онлайн;

проведення виплат найманим працівникам, зі сплатою податків «у комплекті».

Подібний підхід сьогодні використовують і інші банки, поступово розширюючи перелік цифрових сервісів для підприємців.

Про еквайринг

Нагадаємо, торговий еквайринг — це послуга, яка дозволяє приймати до оплати усі типи карток платіжних систем Visa, MasterCard, «Простір», зокрема з використанням Apple Pay та Google Pay. У наш час розрахунки карткою стали дуже поширеним способом оплати для багатьох покупців, тому без еквайрингу будь-яка торгова точка або інтернет-магазин просто втрачає клієнтів.

Такі банки, як ПриватБанк, monobank , àбанк чи ПУМБ, пропонують своїм клієнтам на вибір різноманітні рішення для організації еквайрингу: POS-термінал, термінал у смартфоні, QR-еквайринг або інтернет-еквайринг.

Класичний POS-термінал — це окремий фізичний платіжний пристрій з вбудованим принтером для чеків, який встановлюється в торговій точці, може інтегруватися з касовою/комп'ютерною технікою та підтримує приймання карток усіма способами — чип, магнітна смуга чи NFC, тобто безконтактна оплата.

Зараз банки пропонують клієнтам сучасні POS-термінали відомих світових виробників, що працюють під операційною системою Android.

Наприклад, àбанк та ПриватБанк розробили JSON-протокол — це єдиний касовий протокол, що підтримує поєднання з усіма вендорами в парку банку (Ingenico, Verifone, PAX). Водночас не потрібно друкувати чеки з термінала (у разі реалізації друкування термінального чека на касовому принтері).

А у вищезгаданому àбанк станом на момент написання тексту триває акція «POSтійна економія» , згідно з умовами якої під час відкриття рахунку ФОП є можливість підключити еквайринг без абонплати за POS-термінал у разі здійснення трьох оплат бізнес-карткою Блакитна Mastercard на суму від 1 тис. грн. Комісія за еквайринг до 30.09.2026 р. складе лише 1,2%.

У àбанк триває акція для ФОП з підключення еквайрингу

Про термінал у смартфоні (Tap to Phone)

Термінал у смартфоні орієнтований на мобільний і переважно малий бізнес. У випадку використання власного пристрою (смартфону) тариф на послугу зазвичай не містить щомісячної абонплати (300−500 грн як у терміналах, що надаються банками) — тому з погляду витрат, «термінал в смартфоні» є більш економним.

Зазвичай термінал у смартфоні використовується разом з касовим інтегратором. Кошти у випадку використання термінала у смартфоні зараховуються на рахунок клієнта на наступний день після проведення оплати.

Так, у ПриватБанк така послуга коштуватиме 1,3% від суми операцій. Такий самий тариф — 1,3% від суми операцій — беруть і в monobank. А ось в àбанк тариф становить 1,2%.

Про QR-еквайринг

Разом з тим QR-еквайринг дозволяє приймати оплату скануванням QR-коду або дистанційно через посилання (без NFC) з карток будь-яких банків платіжних систем.

Для користування QR-еквайрингом потрібен лише смартфон із встановленим програмним забезпеченням.

Наприклад, monobank розробив цілий сервіс Expirenza by mono для ресторанів, кафе та інших закладів, що дозволяє відвідувачам через QR-код переглядати меню, оплачувати рахунок (зокрема Apple/Google Pay), залишати чайові та відгуки без участі офіціанта. Комісія за приймання таких платежів у monobank складає 1,3% від суми з усіх карток українських банків та 2% з карток іноземних банків.

Для порівняння, у àбанк плата за послугу QR-еквайринга складає 1,2% від успішної операції з українських карток та 2% з карток іноземних банків.

Про інтернет-еквайринг

Робота інтернет-еквайрингу базується на введенні реквізитів платіжної картки. Можна використовувати картки українських та іноземних банків платіжних систем Visa, MasterCard, «Простір», чи оплати шляхом використання Apple Pay, чи Google Pay.

Інтернет-еквайринг зазвичай не вимагає щомісячної фіксованої абонентської плати. А от комісія з кожного платежу відрізняється залежно від банку.

Так, у ПриватБанк під час використання системи LiqPay комісія становить 1,5% від суми платежу. monobank бере 1,3% від суми платежу з українських та 2% - з карток іноземних банків. А, наприклад, в àбанк комісія складає 1,2%.

Про реєстратор розрахункових операцій (РРО)

POS-термінал часто використовується спільно з касовим інтегратором, який об’єднує облікову систему з програмним реєстратором розрахункових операцій (пРРО).

Після змін у законодавстві використання програмних РРО стало значно популярнішим. На відміну від класичних касових апаратів, пРРО:

працює через інтернет;

не потребує дорогого обладнання;

простіше оновлюється;

інтегрується з платіжними рішеннями.

Наприклад, ПУМБ пропонує партнерські сервіси РРО, які вже інтегровані з платіжними інструментами банку. На поточний момент банк співпрацює з 6 партнерами:

E-чек;

CheckBox;

SM-POS;

Cashalot;

ВчасноКаса;

СмартКаса.

Про бізнес-картки

Бізнес-картка для ФОП забезпечує виконання наступних процесів:

окремий облік доходів і витрат;

швидкий доступ до коштів з підприємницького рахунку;

зручна оплата постачальникам;

безготівкові розрахунки онлайн і офлайн;

формування виписок для бухгалтера;

сплата податків у кілька кліків;

керування через мобільний застосунок.

Зазвичай банки пропонують ФОП та юридичним особам два види карток:

Бізнес-картка, яка прив’язується безпосередньо до розрахункового рахунку і дозволяє безкоштовно розраховуватися за товари та послуги, знімати готівку та отримувати різноманітні бонуси (наприклад, кешбек під час оплати товарів у магазинах-партнерах банку); Корпоративна пластикова картка, яку можна використовувати як для оплати витрат, пов’язаних з основною діяльністю підприємства (закупівля товарів чи комплектувальних, розрахунки з постачальниками тощо), так і для представницьких витрат (офіційних заходів, культурних програм), господарських купівель (канцтовари, оргтехніка, бензин чи запчастини) або витрат на відрядження по Україні та за кордон (бронювання номерів у готелі, купівлю квитків, оренду авто тощо).

Розглянемо два приклади бізнес-карток:

«Блакитна» бізнес-картка від àбанк — це інструмент для ФОП та юросіб, що дозволяє безкоштовно розраховуватися за товари/послуги, знімати готівку та отримувати кешбек (наприклад, до 10 грн/л на ОККО).

Вона забезпечує доступ до поточного рахунку підприємства через застосунок àбанк. Усі операції за карткою є операціями поточного рахунку, що спрощує бухгалтерський облік та дозволяє не вести додаткову звітність.

До речі, кількість бізнес-карток, які àбанк відкриває своїм клієнтам-ФОП, обмежується лише переліком уповноважених довірених осіб та найманих працівників. Загальних обмежень не існує.

Картка «Ключ до рахунку» від ПриватБанк — це інструмент для ФОП, що надає прямий доступ до розрахункового рахунку 2600, дозволяючи знімати готівку, розраховуватися за товари/послуги та сплачувати податки 24/7. Оформити її можна віртуально (Digital) або пластиковою через «Приват24 для бізнесу».

Картка прив’язана безпосередньо до поточного рахунку ФОП, а не до окремого карткового рахунку. ФОП має право користуватися карткою для особистих потреб після сплати всіх податків. Є можливість отримання пластикової або цифрової (Virtual) картки Visa або Mastercard.

Висновок

Банківський сервіс для ФОП — це не лише про поточний рахунок, адже сучасному бізнесу потрібна екосистема, яка дозволяє приймати безготівкові платежі, вести розрахунки, працювати з касою, контролювати витрати та керувати фінансами з одного застосунку.

Поєднання рахунку ФОП, бізнес-картки, торгового й інтернет-еквайрингу, QR-еквайрингу, технології Tap to Phone та інтеграції з програмним РРО дозволяє підприємцю отримати практично всі ключові фінансові інструменти «під одним дахом». Такий підхід скорочує час на адміністрування, спрощує облік і допомагає підприємцям зосередитися на розвитку власної справи, а не на вирішенні технічних питань. Головне -на старті правильно вибрати банк, який дозволить все це втілити.

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