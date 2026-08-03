«Дія» тестує нові виплати для сімей з дітьми Сьогодні 15:41 — Фінтех і Картки

Мати з дитиною подає заявку на виплати

«Дія» запустила бета-тестування трьох нових державних послуг для батьків і майбутніх мам.

Йдеться про оформлення таких послуг:

допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами для незастрахованих жінок,

виплати в перший рік життя дитини,

програми підтримки працюючих батьків «єЯсла».

Долучитися до тестування можуть українці, які відповідають визначеним умовам.

Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами

Однією з послуг, яку тестують у «Дії», є оформлення державної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами для жінок, які не мають загальнообов’язкового державного соціального страхування.

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До бета-тестування можуть долучитися українки, які:

досягли 18 років;

вагітні або нещодавно народили дитину;

не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування;

мають чинний або завершений не більше шести місяців тому медичний висновок категорії «Вагітність та пологи»;

ще не отримують цю допомогу та не подавали заяву іншим способом;

мають у «Дії» паспорт, РНОКПП і зареєстроване місце проживання або адресу фактичного проживання як ВПО;

відкрили або можуть відкрити Дія. Картку із загальним рахунком.

Виплати в перший рік життя дитини

Крім того, триває тестування сервісу оформлення допомоги в перший рік життя дитини. Після повноцінного запуску послуги батьки зможуть подавати заяву онлайн та отримувати щомісячну виплату у розмірі 7 тис. грн, а для дітей з інвалідністю — 10,5 тис. грн.

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До тестування можуть долучитися матері, які:

досягли 18 років;

виховують дитину віком до 1 року 7 місяців;

ще не отримують цю виплату;

мають у «Дії» паспорт, РНОКПП та зареєстроване місце проживання або адресу ВПО;

відкрили або можуть відкрити Дія. Картку з рахунком «Турбота про дитину»;

мають завершений медичний висновок категорії «Вагітність та пологи».

«єЯсла»

Також у «Дії» тестують сервіс «єЯсла», який передбачає державну підтримку для офіційно працевлаштованих батьків дітей віком від одного до трьох років.

Після запуску сервісу вони зможуть оформити виплату онлайн. Її розмір становитиме 8 тис. грн на дитину або 12 тис. грн, якщо дитина має інвалідність.

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Взяти участь у бета-тестуванні можуть українці, які:

досягли 18 років;

виховують дитину віком від 1 до 3 років;

офіційно працюють повний робочий день;

мають у «Дії» паспорт, РНОКПП та зареєстроване місце проживання або адресу фактичного проживання як ВПО;

відкрили або можуть відкрити Дія. Картку з рахунком «Турбота про дитину».

Якщо право на виплату виникло раніше, подати заяву можна буде протягом шести місяців. У такому разі допомогу призначать із місяця, що настає після досягнення дитиною одного року, але не раніше ніж з 1 січня 2026 року. Зареєструватись на бета-тест можна за посиланням

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