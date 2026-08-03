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«Дія» тестує нові виплати для сімей з дітьми

Фінтех і Картки
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Мати з дитиною подає заявку на виплати
Мати з дитиною подає заявку на виплати
«Дія» запустила бета-тестування трьох нових державних послуг для батьків і майбутніх мам.
Йдеться про оформлення таких послуг:
  • допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами для незастрахованих жінок,
  • виплати в перший рік життя дитини,
  • програми підтримки працюючих батьків «єЯсла».
Долучитися до тестування можуть українці, які відповідають визначеним умовам.

Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами

Однією з послуг, яку тестують у «Дії», є оформлення державної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами для жінок, які не мають загальнообов’язкового державного соціального страхування.
До бета-тестування можуть долучитися українки, які:
  • досягли 18 років;
  • вагітні або нещодавно народили дитину;
  • не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування;
  • мають чинний або завершений не більше шести місяців тому медичний висновок категорії «Вагітність та пологи»;
  • ще не отримують цю допомогу та не подавали заяву іншим способом;
  • мають у «Дії» паспорт, РНОКПП і зареєстроване місце проживання або адресу фактичного проживання як ВПО;
  • відкрили або можуть відкрити Дія. Картку із загальним рахунком.
Зареєструватися можна за посиланням.

Виплати в перший рік життя дитини

Крім того, триває тестування сервісу оформлення допомоги в перший рік життя дитини. Після повноцінного запуску послуги батьки зможуть подавати заяву онлайн та отримувати щомісячну виплату у розмірі 7 тис. грн, а для дітей з інвалідністю — 10,5 тис. грн.
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До тестування можуть долучитися матері, які:
  • досягли 18 років;
  • виховують дитину віком до 1 року 7 місяців;
  • ще не отримують цю виплату;
  • мають у «Дії» паспорт, РНОКПП та зареєстроване місце проживання або адресу ВПО;
  • відкрили або можуть відкрити Дія. Картку з рахунком «Турбота про дитину»;
  • мають завершений медичний висновок категорії «Вагітність та пологи».
Реєстрація на бета-тест за посиланням.

«єЯсла»

Також у «Дії» тестують сервіс «єЯсла», який передбачає державну підтримку для офіційно працевлаштованих батьків дітей віком від одного до трьох років.
Після запуску сервісу вони зможуть оформити виплату онлайн. Її розмір становитиме 8 тис. грн на дитину або 12 тис. грн, якщо дитина має інвалідність.
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Взяти участь у бета-тестуванні можуть українці, які:
  • досягли 18 років;
  • виховують дитину віком від 1 до 3 років;
  • офіційно працюють повний робочий день;
  • мають у «Дії» паспорт, РНОКПП та зареєстроване місце проживання або адресу фактичного проживання як ВПО;
  • відкрили або можуть відкрити Дія. Картку з рахунком «Турбота про дитину».
Якщо право на виплату виникло раніше, подати заяву можна буде протягом шести місяців. У такому разі допомогу призначать із місяця, що настає після досягнення дитиною одного року, але не раніше ніж з 1 січня 2026 року. Зареєструватись на бета-тест можна за посиланням.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ДіяДіти й гроші
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