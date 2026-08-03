«Дія» тестує нові виплати для сімей з дітьми
- допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами для незастрахованих жінок,
- виплати в перший рік життя дитини,
- програми підтримки працюючих батьків «єЯсла».
Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами
- досягли 18 років;
- вагітні або нещодавно народили дитину;
- не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування;
- мають чинний або завершений не більше шести місяців тому медичний висновок категорії «Вагітність та пологи»;
- ще не отримують цю допомогу та не подавали заяву іншим способом;
- мають у «Дії» паспорт, РНОКПП і зареєстроване місце проживання або адресу фактичного проживання як ВПО;
- відкрили або можуть відкрити Дія. Картку із загальним рахунком.
Виплати в перший рік життя дитини
- досягли 18 років;
- виховують дитину віком до 1 року 7 місяців;
- ще не отримують цю виплату;
- мають у «Дії» паспорт, РНОКПП та зареєстроване місце проживання або адресу ВПО;
- відкрили або можуть відкрити Дія. Картку з рахунком «Турбота про дитину»;
- мають завершений медичний висновок категорії «Вагітність та пологи».
«єЯсла»
- досягли 18 років;
- виховують дитину віком від 1 до 3 років;
- офіційно працюють повний робочий день;
- мають у «Дії» паспорт, РНОКПП та зареєстроване місце проживання або адресу фактичного проживання як ВПО;
- відкрили або можуть відкрити Дія. Картку з рахунком «Турбота про дитину».
monobank дозволив прикріплювати чеки та документи до платежів
Ощадбанк почав списувати гроші зі «сплячих рахунів»
НБУ змінив правила примусового списання коштів з рахунків
Правила фінмоніторингу з серпня: банки вводять нові ліміти на перекази для ФОПів і юросіб
Соцмережа X запустила фінансовий сервіс X Money зі своєю дебетовою карткою
В США випробують найбільший електричний літак у світі