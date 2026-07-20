Що дитина має знати про гроші у 5, 10 і 16 років Сьогодні 08:02 — Особисті фінанси

Дитинка з накопиченнями

Навички поводження з грошима формуються задовго до першої зарплати. Саме з дитинства закладається ставлення до витрат, заощаджень і відповідальності за власні фінансові рішення. Експерти радять говорити про гроші поступово, враховуючи вік дитини, адже для кожного етапу розвитку є свої теми та практичні навички.

Із посиланням на статтю Finance.ua розповідаємо про вікову періодизацію — що мають знати діти про гроші у різному віці.

3−5 років: поясніть, звідки беруться гроші

У дошкільному віці діти часто вважають, що банківська картка чи телефон можуть «купити» будь-що без обмежень. Тому важливо пояснити, що гроші спочатку потрібно заробити, а вже потім вони потрапляють на банківський рахунок чи картку.

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Фахівці радять використовувати прості й наочні приклади. Наприклад, замість непрозорої скарбнички краще обрати скляну або пластикову. Так дитина зможе бачити, як накопичуються або витрачаються гроші, і швидше зрозуміє, що їх кількість не є безмежною.

6−10 років: перші кишенькові гроші та цінність власного досвіду

Після початку навчання у школі дитина поступово вчиться самостійно розпоряджатися грошима. Саме в цей період можна запровадити регулярні кишенькові гроші.

Експерти рекомендують видавати їх у фіксованій сумі, наприклад раз на тиждень, а не як винагороду за хорошу поведінку. Це допомагає дитині вчитися планувати власні витрати.

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Корисною може стати система трьох категорій:

витрати — на дрібні покупки та бажання;

заощадження — на більшу майбутню покупку;

добрі справи — на благодійність або подарунки близьким.

Не менш важливо дозволити дитині помилятися. Якщо вона витратить усі кишенькові гроші одразу, психологи радять не компенсувати ці витрати достроково. Такий досвід допомагає краще зрозуміти цінність планування бюджету.

Створено за допомогою ШІ

11−16 років: банківська картка та перші уроки сімейного бюджету

У підлітковому віці дедалі більшого значення набувають безготівкові розрахунки, тому експерти радять оформити дитині банківську картку та навчити користуватися нею відповідально.

Варто показати, як переглядати історію витрат у мобільному застосунку, аналізувати, скільки коштів іде на транспорт, розваги чи харчування. Це допоможе формувати навички фінансового планування.

Також підлітка корисно поступово залучати до ведення сімейного бюджету. Наприклад, можна показати рахунки за комунальні послуги або доручити спланувати покупки продуктів для родини на кілька днів у межах визначеної суми. Такі практичні завдання допомагають зрозуміти реальну вартість повсякденних витрат і навчитися відповідально розпоряджатися коштами.

Детально про те, де межа між свободою і контролем у фінансових питаннях із дітьми — читайте у статті за посиланням.

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