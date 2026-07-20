За що з власників газових приладів можуть стягнути 2 000 грн Сьогодні 21:03 — Особисті фінанси

За що з власників газових приладів можуть стягнути 2 000 грн

В Україні техобслуговування газових мереж та приладів є обов’язковою умовою експлуатації для кожного споживача. Тариф на відповідну послугу може досягати 2 000 грн, а порушивши відповідне правило передбачається покарання.

Про це повідомляє в заяві начальниця служби з ТО філії «Газмережі» Юлія Марецька

Які умови провдення перевірки

Як зазначила фахівчиня, для всіх українських споживачів діє розподіл платежів за техобслуговування газових мереж:

Техобслуговування внутрішньобудинкових систем (ТО ВБСГ): щодо спільних газових сіток багатоквартирних будинків (під'їздів, фасадних труб). За це жителі повинні розраховуватися колективно, а тариф встановлюють окремо для кожного будинку, що залежатиме від протяжності труб та кількості квартир. Техобслуговування всередині квартири чи будинку: входить моніторинг роботи особистого лічильника, труб після запірного крана, плити чи котла. Для проведення таких робіт власник особисто повинен підписати персональну угоду.

Здійснювати техобслуговування приладів в оселі необхідно один раз на рік. Йдеться про регулярну чистку пальників та змащування кранів. Це гарантуватиме відсутність витоків газу та економію, оскільки справне обладнання споживатиме менше ресурсу.

Споживачі мають право самі обрати виконавця робіт, однак підприємство зобов’язане мати ліцензію. Під час перевірки клієнт має надати газорозподільній компанії договір із сертифікованою фірмою, яка здійснювала техобслуговування.

Читайте також «Нафтогаз» отримав нового голову замість Корецького

Водночас газові прилади, які не пройшли обов’язкового щорічного техобслуговування, підлягатимуть відключенню. Забезпечення такої перевірки є прямим обов’язком кожного споживача, який є балансоутримувачем/власником житла. Безпека використання блакитного палива є спільною відповідальністю.

Як визначають тарифи на послугу

За словами експертки, вартість техобслуговування залежить від кількості та типу техніки в оселі, складності газових приладів, встановлених у помешканні, проте розмір плати у квитанціях за цю послугу може істотно різнитися.

«Соцпакет» (орієнтовно 435 грн): розрахований на квартири лише з газовими плитами. У суму входить здійснення перевірки внутрішніх газопроводів, змащення крана до плити та кранів самого приладу, очистка пальників.

Читайте також З жовтня українці отримають оновлені платіжки за газ (деталі)

Техобслуговування у приватному секторі індивідуальних будинків коштуватиме значно дорожче: від 1 500 до 2 000 грн. Зокрема, вища вартість обумовлена більшою кількістю техніки (індивідуальні опалювальні котли та газові водонагрівачі, колонки).

Пільги та знижки на ці послуги держстандарти не передбачають.

Раніше ми писали , що з жовтня 2026 року українці отримають оновлені платіжні документи за розподіл природного газу. Зміни, що набудуть чинності з 1 жовтня 2026 року, затвердила Національна комісія з держрегулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.