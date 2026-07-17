«Нафтогаз» отримав нового голову замість Корецького Сьогодні 15:45 — Казна та Політика

Нарада Володимира Зеленського з премʼєр-міністром Сергієм Корецьким

Незалежна наглядова рада НАК «Нафтогаз України» призначила Сергія Федоренка тимчасовим виконувачем обов’язків керівника компанії.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Telegram.

Зеленський обговорив кадрові рішення з новим прем’єром

За словами глави держави, питання призначення нового керівника «Нафтогазу» обговорювалося під час наради з новопризначеним прем’єр-міністром Сергієм Корецьким.

Президент зазначив, що відбулося перше засідання нового уряду, під час якого обговорювалися першочергові кроки Кабінету Міністрів та взаємодія з міжнародними партнерами щодо виконання домовленостей про підтримку України.

Крім того, прем’єр-міністр розпочав підготовку урядової програми, яку планують представити суспільству та Верховній Раді.

Федоренко очолить «Нафтогаз» на перехідний період

Президент повідомив, що незалежна наглядова рада «Нафтогазу» призначила Сергія Федоренка керувати компанією на визначений період.

За словами Зеленського, Федоренко працював разом із Сергієм Корецьким над трансформацією «Укрнафти».

«Це був шлях успішного очищення всіх внутрішніх процесів в компанії від грабіжницького олігархічного впливу, і завдяки цьому „Укрнафта“ стала однією з найбільш прибуткових державних компаній», — зазначив Зеленський.

Що відомо про Сергія Федоренка

Він очолюватиме «Нафтогаз» у статусі виконувача обов’язків до завершення конкурсного відбору та призначення нового генерального директора.

Загалом Федоренко має понад 10 років досвіду роботи в нафтогазовій галузі. До призначення комерційним директором «Нафтогазу» він обіймав аналогічну посаду в «Укрнафті». Там відповідав за закупівлю та продаж нафтопродуктів, логістику постачання, трейдинг газу й електроенергії, управління та розвиток мережі автозаправних станцій.

У 2015−2023 роках, Федоренко працював директором із комерційних питань АТ «Укргазвидобування», де також входив до складу правління.

Крім того, у 2019−2022 роках він очолював компанію «Нафтогаз Oil Trading».

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