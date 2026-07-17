Зеленський призначив Тараса Качку представником України при ЄС Сьогодні 13:10 — Казна та Політика

Президент Володимир Зеленський повідомив про призначення Тараса Качки представником України при Європейському Союзі у Брюсселі.

Про це стало відомо з соцмереж глави держави.

«Вважаю, що Тарас найбільш ефективно зможе це реалізувати в представництві України в ЄС — в Брюсселі. Враховуючи також високу ефективність та досвід Тараса у торговельній політиці, він суміщатиме цю роботу з Євросоюзом з функцією торговельного представника України в рамках наших двосторонніх торговельних угод з ключовими партнерами», — зазначив президент.

За словами Зеленського, Качка зосередиться на активізації роботи щодо переговорів про вступ України до ЄС, зокрема на проходженні вже відкритих кластерів та підготовці до відкриття наступних.

Президент також зазначив, що Україна очікує на рішення щодо відкриття ще чотирьох переговорних кластерів, а досвід Качки у торговельній політиці має допомогти в реалізації цих завдань.

Слово і Діло За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.