Захист коштів України та ЄС: Уряд схвалив Національну стратегію протидії шахрайству до 2028 року Сьогодні 21:32 — Казна та Політика

Захист коштів України та ЄС: Уряд схвалив Національну стратегію протидії шахрайству до 2028 року

Кабінет Міністрів схвалив Національну стратегію протидії шахрайству та іншим порушенням для захисту фінансових інтересів України та Європейського Союзу, а також затвердив план заходів з її реалізації на період до 2028 року.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

Стратегія визначає принципи, пріоритети та основні напрями державної політики у сфері протидії, виявлення, розслідування та усунення наслідків шахрайства та інших порушень, що впливають на фінансові інтереси України та ЄС.

Ухвалення цієї Стратегії є важливим кроком для виконання зобов’язань України як країни-кандидата на вступ до ЄС та прозорого використання міжнародної допомоги.

План заходів із реалізації Стратегії розрахований на 2026−2028 роки. Його впровадження дозволить побудувати прозору систему, яка гарантує цільове використання кожної гривні та євроцента для відбудови й розвитку України.

Які завдання передбачає Стратегія

Документ чітко визначає цілі та завдання державних органів у сфері протидії:

шахрайству та корупції;

конфлікту інтересів;

подвійному фінансуванню проєктів;

будь-якій іншій протиправній діяльності, що шкодить бюджетам України та ЄС.

Нові підходи допоможуть не лише оперативно виявляти та розслідувати правопорушення, а й ефективно запобігати їм та притягати винних до юридичної відповідальності.

Які результати очікуються від реалізації документа

Реалізація Стратегії передбачає створення в Україні сучасної системи протидії шахрайству, яка відповідатиме стандартам Європейського Союзу та дасть змогу своєчасно реагувати на появу нових складних фінансових схем.

Також передбачається забезпечення публічного доступу до результатів боротьби з фінансовими зловживаннями, що має сприяти підвищенню прозорості та довіри до відповідних процесів.

Окрему увагу документ приділяє захисту викривачів та підтримці осіб, які повідомляють про факти шахрайства або порушення під час використання ресурсів Європейського Союзу.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що Європейська комісія розпорядилась створити Ревізійну раду Ukraine Facility — орган контролю за фінансуванням Європейського Союзу, що виділяється в межах цього механізму для запобігання шахрайству, корупції, конфліктам інтересів та інших порушень.

Орган діятиме до 30 червня 2028 року та складатиметься з трьох членів, призначених Єврокомісією з-поміж громадян країн ЄС із підтвердженим досвідом роботи у сфері аудиту чи фінансового моніторингу терміном на два роки.

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