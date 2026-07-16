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Бізнес б’є на сполох: бракує людей (думка Корецького)

Казна та Політика
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Бізнес б’є на сполох: бракує людей (думка Корецького)
Бізнес б’є на сполох: бракує людей (думка Корецького)
Через нестачу капіталу компанії не можуть активно розширюватися, створювати нові робочі місця та залучати людей до економіки.
Про це заявив Сергій Корецький під час виступу у Верховній Раді.
За його словами, в умовах демографічної кризи Україні потрібно не лише повертати людей до роботи, а й створювати умови, за яких бізнес зможе розвиватися.
Корецький зазначив, що йдеться про залучення до економіки кількох великих груп населення:
  • ВПО;
  • ветеранів та сімей загиблих, зниклих безвісти й полонених;
  • українців, які через війну виїхали за кордон.
:а його думку, основним шляхом для цього є саме розвиток підприємництва та створення нових робочих місць.
«Я особисто вважаю, що наш бізнес не має достатнього доступу до капіталу. Про це ми точно будемо говорити й працювати з Міністерством економіки для того, щоб надати більше можливостей кредитування,» — сказав Корецький.
Він також наголосив, що без додаткових фінансових ресурсів бізнесу складно запускати нові проєкти, інвестувати у виробництво та збільшувати кількість робочих місць.
Таким чином, вирішення кадрового дефіциту в Україні залежить не лише від повернення людей, а й від здатності бізнесу створювати для них нові можливості працевлаштування.

ТОП проблем бізнесу в Україні 2026

На початку 2026 року членські компанії Європейської Бізнес Асоціації назвали фактори негативного вплину на їхню роботу, пише ЄБА.
Найбільш поширеними бар’єрами для компаній залишаються обмеження географії діяльності (58%), призупинення роботи на час повітряних тривог (45%) та вимушене переведення діяльності в онлайн-формат (40%).
За матеріалами:
Телеканал 24
Бізнес
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