Бізнес б’є на сполох: бракує людей (думка Корецького) Сьогодні 15:00 — Казна та Політика

Бізнес б’є на сполох: бракує людей (думка Корецького)

Через нестачу капіталу компанії не можуть активно розширюватися, створювати нові робочі місця та залучати людей до економіки.

Про це заявив Сергій Корецький під час виступу у Верховній Раді

За його словами, в умовах демографічної кризи Україні потрібно не лише повертати людей до роботи, а й створювати умови, за яких бізнес зможе розвиватися.

Корецький зазначив, що йдеться про залучення до економіки кількох великих груп населення:

ВПО;

ветеранів та сімей загиблих, зниклих безвісти й полонених;

українців, які через війну виїхали за кордон.

:а його думку, основним шляхом для цього є саме розвиток підприємництва та створення нових робочих місць.

«Я особисто вважаю, що наш бізнес не має достатнього доступу до капіталу. Про це ми точно будемо говорити й працювати з Міністерством економіки для того, щоб надати більше можливостей кредитування,» — сказав Корецький.

Він також наголосив, що без додаткових фінансових ресурсів бізнесу складно запускати нові проєкти, інвестувати у виробництво та збільшувати кількість робочих місць.

Таким чином, вирішення кадрового дефіциту в Україні залежить не лише від повернення людей, а й від здатності бізнесу створювати для них нові можливості працевлаштування.

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