Бізнес б’є на сполох: бракує людей (думка Корецького)

За його словами, в умовах демографічної кризи Україні потрібно не лише повертати людей до роботи, а й створювати умови, за яких бізнес зможе розвиватися.
Корецький зазначив, що йдеться про залучення до економіки кількох великих груп населення:
ВПО;
ветеранів та сімей загиблих, зниклих безвісти й полонених;
українців, які через війну виїхали за кордон.
:а його думку, основним шляхом для цього є саме розвиток підприємництва та створення нових робочих місць.
«Я особисто вважаю, що наш бізнес не має достатнього доступу до капіталу. Про це ми точно будемо говорити й працювати з Міністерством економіки для того, щоб надати більше можливостей кредитування,» — сказав Корецький.
Він також наголосив, що без додаткових фінансових ресурсів бізнесу складно запускати нові проєкти, інвестувати у виробництво та збільшувати кількість робочих місць.
Таким чином, вирішення кадрового дефіциту в Україні залежить не лише від повернення людей, а й від здатності бізнесу створювати для них нові можливості працевлаштування.
ТОП проблем бізнесу в Україні 2026
На початку 2026 року членські компанії Європейської Бізнес Асоціації назвали фактори негативного вплину на їхню роботу, пише ЄБА.
Найбільш поширеними бар’єрами для компаній залишаються обмеження географії діяльності (58%), призупинення роботи на час повітряних тривог (45%) та вимушене переведення діяльності в онлайн-формат (40%).