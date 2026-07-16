Готівка в обігу встановила черговий історичний рекорд Сьогодні 12:18 — Казна та Політика

Готівка в обігу встановила черговий історичний рекорд

У червні грошова база, що включає готівку в обігу поза банками, а також резервні гроші банків та інші гроші, за оперативними даними Національного банку, збільшилась на 1% до рекордних 1247,325 млрд гривень.

Про це свідчать дані Національного банку

З початку року грошова база зросла на 6,2% із 1174,526 млрд гривень.

Грошова маса у червні зросла на 1,1% до 4140,860 млрд гривень, а з початку року вона зросла на 3% з 4021,312 млрд гривень.

Обсяг готівки в обігу, за оперативними даними НБУ, у червні збільшився на 0,2% до 914,410 млрд гривень.

З початку року він збільшився на 5,5% з 866,944 млрд гривень.

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