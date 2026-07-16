Скільки компаній в Україні веде один бухгалтер (статистика Опендатабот) Сьогодні 11:00 — Казна та Політика

Скільки компаній в Україні веде один бухгалтер (статистика Опендатабот)

Попри поширену думку, що один бухгалтер часто працює одразу з кількома бізнесами, на практиці це радше виняток.

86% бухгалтерів були зазначені лише в одній компанії.

Про це пише Опендатабот.

пише Опендатабот

Ще 14% працювали із двома-чотирма компаніями, а п’ять і більше підприємств вели лише 279 бухгалтерів. Водночас лише 29 спеціалістів на всю країну були бухгалтерами для десяти й більше компаній.

Понад 61,3 тисячі бухгалтерів зазначені у фінансовій звітності компаній за 2025 рік в Україні. 86% бухгалтерів працюють з однією компанією, й лише 29 спеціалістів на всю країну були бухгалтерами для 10+ бізнесів.

Рекордні 28 компаній обслуговував один бухгалтер із Запорізької області торік. Найбільше спеціалістів традиційно працює у Києві.

61 326 бухгалтерів були зазначені у фінансовій звітності українських компаній за 2025 рік. Ці фахівці разом відповідали за подання звітності 75 078 компаній. У середньому, на одного бухгалтера припадає 1,2 компанії — цей показник майже не змінюється вже п’ятий рік поспіль.

Відтепер в Опендатаботі можна побачити головного бухгалтера на сторінці компанії, а також знайти бухгалтера у пошуку за ПІБ та перевірити, з якими компаніями співпрацює спеціаліст.

Де найбільше

Найбільше компаній торік обслуговував бухгалтер із Запорізької області: 28 підприємств. Друге місце із показником 23 компанії розділили бухгалтери з Дніпропетровської та Житомирської областей. Варто зазначити, що всі ці фахівці вели документацію ОСББ. Третю позицію із 22 компаніями посіла також бухгалтерка із Дніпропетровщини — це все комунальні заклади освіти.

Втім найбільше фінансових форм за рік подав інший бухгалтер, який співпрацював з 10 компаніями — 183 звіти за рік. Варто зазначити, що одне підприємство протягом року може подавати кілька квартальних, річних та виправлених звітів.

Загалом кількість компаній, у звітності яких зазначений бухгалтер, поступово скорочується. Якщо у 2022 році таких компаній було 80,7 тисяч, то у 2025 році — вже 75 тисяч. Разом із цим зменшується й кількість поданих річних форм: зі 126,9 тисяч до 116,4 тисяч.

Найбільше бухгалтерів традиційно працює у Києві — понад 13 тисяч.

Далі йдуть Дніпропетровщина (5,8 тисячі),

Львівщина (4,3 тисячі),

Київщина (4 тисячі)

Одещина (4 тисячі)

Варто зазначити, що один бухгалтер може бути врахованим у кількох регіонах, якщо був зазначений у звітності компаній з різних областей.

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