НКЦПФР виявлятиме порушників і закордоном: підписано меморандум Сьогодні 17:40 — Фондовий ринок

Церемонія підписання відбулася у штаб-квартирі IOSCO в Мадриді. https://www.nssmc.gov.ua/

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку офіційно підписала Багатосторонній меморандум IOSCO (MMoU) — ключовий міжнародний документ, який об’єднує регуляторів ринків капіталу з понад 100 країн світу.

Про це повідомила пресслужба НКЦПФР.

Підготовка до підписання тривала кілька років

Підписанню меморандуму передувала багаторічна підготовча робота. НКЦПФР приводила українське законодавство у відповідність до міжнародних стандартів, розширювала власні повноваження та проходила оцінювання з боку експертів IOSCO.

Під час перевірки оцінювалася здатність українського регулятора ефективно співпрацювати з іноземними наглядовими органами, обмінюватися інформацією, проводити розслідування та забезпечувати захист конфіденційних даних.

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За результатами оцінювання Комісія успішно підтвердила відповідність необхідним вимогам.

Голова НКЦПФР Олексій Семенюк зазначив, що Україна отримала прямий канал співпраці з регуляторами понад 100 юрисдикцій замість того, щоб отримувати необхідну інформацію в обхід формальних процедур", — зазначив Голова НКЦПФР Олексій Семенюк.

Що зміниться для українського регулятора

Тепер НКЦПФР може напряму й оперативно співпрацювати з регуляторами інших країн:

обмінюватися інформацією про операції на ринках капіталу;

отримувати дані про кінцевих бенефіціарних власників учасників ринку;

запитувати документи для розслідувань і спільно розкривати транскордонні порушення: маніпулювання ринком, інсайдерську торгівлю та інші зловживання.

На практиці це означає, що операції, які раніше могли залишатися поза увагою українського регулятора через відсутність прямого каналу взаємодії з іноземними колегами, тепер підпадають під спільний контроль. Обмін інформацією відбувається на взаємній основі — Україна так само надаватиме дані іноземним регуляторам на їхні запити.

Чому це важливо для українського ринку капіталу

Довіра інвесторів безпосередньо залежить від того, наскільки прозорим і підзвітним є ринок, у який вони вкладають кошти.

Стати підписантом IOSCO MMoU є одним із найвагоміших міжнародних сигналів довіри у сфері фінансів. Статус підписанта підвищує прозорість і доброчесність українського ринку капіталу, посилює захист прав інвесторів та зміцнює міжнародну репутацію України як держави, що впроваджує найкращі світові стандарти регулювання.

Участь української делегації у заходах IOSCO відбулася за підтримки Світового банку в межах програми Development Policy Operation (DPO). Програма спрямована на підтримку ключових структурних реформ в Україні, зокрема розвитку ринків капіталу, посилення інституційної спроможності регуляторів та впровадження міжнародних стандартів регулювання.

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