SpaceX встановила рекорд на біржі та зробила ранніх інвесторів багатшими

Ранні інвестори SpaceX, які вклали кошти в компанію на початкових етапах, отримали значний прибуток після стрімкого зростання її вартості. За оцінками, інвестиція у 1000 доларів могла принести власникам акцій відчутний дохід.
Компанія SpaceX під час первинного публічного розміщення акцій (IPO) залучила близько $75 млрд, що стало одним із найбільших показників в історії фондового ринку. Успіх компанії також вплинув на статки її засновника Ілона Маска, які вперше перевищили позначку у $1 трлн.
Інвестори, які придбали акції SpaceX за ціною IPO у 135 доларів за акцію 11 червня 2026 року, через місяць залишаються у плюсі, попри високу волатильність котирувань після виходу компанії на біржу.
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Так, інвестиція в розмірі 1000 доларів, зроблена за ціною розміщення, зараз коштувала б приблизно 1076 доларів. Це відповідає прибутковості приблизно 7,6%, виходячи з ціни закриття торгів на рівні 145,30 долара.
Як змінювалася вартість компанії після виходу на біржу
На момент IPO SpaceX оцінювали приблизно в 1,77 трлн доларів. Високий попит з боку інвесторів призвів до того, що в перший день торгів акції відкрилися на рівні близько 150 доларів і завершили сесію в районі 161 долара. Завдяки цьому ринкова капіталізація компанії відразу перевищила позначку в 2 трлн доларів.
Зростання продовжилося й у наступні сесії: котирування піднімалися до денних максимумів поблизу позначки 225 доларів за акцію. Однак потім відбулося зниження через загальну слабкість ринку та фіксацію прибутку. Попри падіння, акції, як і раніше, торгуються вище ціни IPO, що дозволяє раннім інвесторам залишатися в плюсі.
Водночас результат інвестицій суттєво залежить від моменту купівлі цінних паперів. Якщо інвестор придбав акції за ціною закриття першого торгового дня (близько 161 долара), то вкладені ним 1000 доларів сьогодні коштували б приблизно 902 долари. Таким чином, за той самий період вартість інвестицій скоротилася майже на 10%.
Інтерес інвесторів до SpaceX підтримують одразу кілька факторів. Компанія залишається лідером на ринку комерційних запусків завдяки своїй ракетній програмі Falcon, одночасно розширюючи бізнес супутникового інтернету Starlink, який став одним з основних джерел її доходу.
Також інвестори уважно стежать за ходом розробки Starship — повністю багаторазового космічного корабля, покликаного радикально скоротити витрати на запуски та забезпечити майбутні місії на Місяць і Марс.
Додаткові очікування зростання пов’язані з потенційними проєктами у сфері інфраструктури штучного інтелекту.