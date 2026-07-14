Виноробний завод виставили на аукціон за 24,8 млн грн Сьогодні 17:23 — Фондовий ринок

Виноробний завод виставили на аукціон за 24,8 млн грн

Фонд державного майна України виставив на приватизацію єдиний майновий комплекс державного підприємства «Котовський виноробний завод», що розташований у місті Подільськ Одеської області.

Торги відбудуться в електронній системі 28 липня, а подати заявку на участь потенційні інвестори можуть до 27 липня.

Стартова ціна об’єкта приватизації становить 24,8 млн грн.

Новий власник отримає комплекс виробничих активів, до складу якого входять:

19 об’єктів нерухомості виробничого та складського призначення;

177 одиниць рухомого майна;

два автомобілі;

один об’єкт незавершеного будівництва.

Загальна площа нерухомості становить 6294,8 кв. м. Майновий комплекс включає виробничі цехи, складські приміщення, інженерні споруди та обладнання, необхідне для виготовлення виноробної продукції.

Завод працює з 1945 року

Котовський виноробний завод був заснований у 1945 році та протягом десятиліть був одним із підприємств виноробної галузі півдня України. Завод спеціалізувався на виробництві виноградних вин, випускаючи як традиційні, так і добре відомі українським споживачам марки.

Серед продукції підприємства були вина «Український кагор», «Ізабелла», «Кадарка», а також портвейни «Портвейн 111» і «Портвейн 333».

Після перейменування міста Котовськ у 2016 році підприємство розташовується в Подільську Одеської області.

Виробництво припинилося, майно передавали в оренду

Останніми роками державне підприємство фактично не здійснювало виробничої діяльності. Його майновий комплекс використовувався приватними компаніями на умовах оренди.

Приватизація має залучити інвестора, який зможе відновити ефективне використання виробничих потужностей або реалізувати нові бізнес-проєкти на базі підприємства.

Продаж Котовського виноробного заводу відбувається в межах програми малої приватизації, через яку Фонд державного майна реалізує державні активи, що тривалий час не використовуються або працюють неефективно. Отримані від приватизації кошти спрямовуються до державного бюджету України.

borgexpert За матеріалами:

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