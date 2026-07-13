ЄБРР інвестує 20 млн євро в склозавод у Гостомелі Сьогодні 13:23 — Фондовий ринок

ЄБРР інвестує 20 млн євро в склозавод у Гостомелі

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) інвестує до 20 млн євро у фінансування операційної діяльності ПрАТ «Ветропак Гостомельський склозавод» упродовж 2026−2027 років.

Про це йдеться в матеріалах ЄБРР, передає Інтерфакс-Україна

Фінансування передбачає участь банку в семирічному транші позики, яку фінансова структура Vetro-Recycling AG залучає шляхом випуску боргових розписок. Проєкт був схвалений 16 червня 2026 року.

У ЄБРР зазначають, що кошти допоможуть українському підприємству покрити поточний дефіцит ліквідності, зберегти кадровий потенціал і компенсувати нестачу фінансування, яка виникла через складну ринкову ситуацію в Україні.

Vetro-Recycling AG є фінансовою компанією Vetropack Group і на 100% належить Vetropack Holding AG. Швейцарська група виробляє скляну тару на восьми виробничих майданчиках у семи країнах Європи.

ПрАТ «Ветропак Гостомельський склозавод» спеціалізується на виробництві та реалізації скляної тари в Україні. Контрольний пакет акцій підприємства Vetropack Group придбала ще у 2006 році.

За даними компанії, на заводі нині працюють 329 співробітників. Підприємство має дві скловарні печі, вісім виробничих ліній, загальна потужність плавлення скла становить 600 тонн на добу.

На початку червня 2025 року завод ввів в експлуатацію другу відновлену скловарну піч, яка була серйозно пошкоджена в перші тижні повномасштабного вторгнення росії. Роботи з її відновлення тривали майже два роки.

Фінансові показники підприємства свідчать про поступове відновлення виробництва. За даними Opendatabot, у 2025 році активи заводу зросли на 22% - до 1,86 млрд грн, а дохід збільшився на 36,2% - до 1,52 млрд грн.

Водночас підприємство залишалося збитковим: чистий збиток за підсумками року зріс на 89,1% і становив 412,21 млн грн. Тому залучення фінансування від ЄБРР має забезпечити стабільну роботу заводу найближчими роками та підтримати його діяльність в умовах війни.

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