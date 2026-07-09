Завод з переробки картоплі за $38 млн побудують в Україні Сьогодні 18:33 — Фондовий ринок

Завод з переробки картоплі за $38 млн побудують в Україні

Компанія «Аделаїда» планує побудувати завод з переробки картоплі у Житомирській області. Загальна вартість проєкту становить $38 млн.

Про це повідомлє Latifundist.com.

Зазначається, що половину суми компанія готова профінансувати власним коштом, ще $19 млн планує залучити від інвесторів у формі змішаного фінансування (борговий капітал та інвестиції).

Підприємство побудують на базі чинного господарства компанії «Аделаїда» у Брониківській громаді Житомирської області.

Проєкт передбачає випуск очищеної, вакуумованої та термічно обробленої картоплі. Виробництво базуватиметься на технологіях харчової промисловості, зокрема вакуумному пакуванні та пастеризації.

Завод зможе переробляти до 300 т картоплі на добу та виробляти до 20 тис. т готової й напівготової картопляної продукції на рік.

Будівництво заводу заплановано на 2027−2028 роки, а запуск виробництва — у 2028 році.

Продавати продукцію планують підприємствам харчової промисловості, сегменту HoReCa, кейтеринговим компаніям та торговельним мережам. Також компанія планує експортувати продукцію до країн ЄС, Балкан, Близького Сходу, Кавказу та Центральної Азії.

Після виходу на повну потужність підприємство розраховує отримувати $40 млн виручки та $17,7 млн EBITDA на рік. Очікуваний строк окупності проєкту становить 5,5 року, а внутрішня норма прибутковості (IRR) — 41%.

Фермерське господарство «Аделаїда» засноване у 1992 року в селі Чулаківка Херсонської області. Господарство почало працювати з 50 гектарів. Зараз господарство обробляє на півдні — 2700 гектарів. У 2006 році була зареєстрована філія фермерського господарства «Аделаїда» у Житомирській області.

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