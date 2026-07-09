Allianz скоротить до 1,8 тисячі працівників через впровадження ШІ Сьогодні 09:44 — Фондовий ринок

Allianz Partners налічує понад 22 тис. працівників

Страхова група Allianz SE планує скоротити сотні робочих місць у своїй дочірній компанії Allianz Partners, яка спеціалізується на асистанських послугах і туристичному страхуванні, у межах впровадження рішень на базі штучного інтелекту.

Про це повідомило агентство Bloomberg.

Allianz Partners налічує понад 22 тис. працівників. Компанія раніше попереджала, що впровадження технологій штучного інтелекту може вплинути на чисельність персоналу, і саме використання ШІ стало однією з причин скорочень.

Під скорочення потраплять до 1,8 тисячі працівників

Скорочення відбуватимуться переважно через програми добровільного звільнення, дострокового виходу на пенсію та інші аналогічні механізми.

За словами генерального директора Allianz Partners Томаса Кунцманна, у країнах Європи планують скоротити від 1,5 тис. до 1,8 тис. посад.

Кунцманн зазначив, що протягом останніх шести місяців компанія проводила переговори з представниками робочих рад. Програми добровільного звільнення вже запропонували працівникам в Іспанії, Франції, Німеччині, Італії, а також у країнах Бенілюксу.

«Це може статися з будь-ким із нас у певний момент», — прокоментував скорочення в Allianz Partners Томас Кунцманн.

За його словами, компанія має намір забезпечити справедливе ставлення до працівників, яких торкнуться зміни.

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