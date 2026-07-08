Викуплено виставковий майданчик столиці ТОВ «Міжнародний виставковий центр» — деталі Сьогодні 12:23 — Фондовий ринок

Викуплено виставковий майданчик столиці ТОВ «Міжнародний виставковий центр» — деталі

Власник бізнес-центру «Парус» і готелю «Україна», а також кіберспортивної команди NAVI Максим Кріппа повністю викупив виставковий майданчик столиці ТОВ «Міжнародний виставковий центр», який позиціонує себе найбільшою виставковою спорудою не лише Києва, а й України.

Про це пише видання Forbes Ukraine.

У повідомленні сказано, що у 2025 році Кріппа придбав 75% Міжнародного виставкового центру, а у 2026 році іще 25%.

«Максим Кріппа завершив третю велику концентрацію в нерухомості. У березні він став 100% власником Міжнародного виставкового центру у Києві», — пише Forbes.

Про викуп частки публічно не анонсували, а зміни у структурі власності відображені в аналітичній системі YouControl у березні цього року.

Що йому належить

Бізнесмен, якому належать столичні БЦ «Парус» і готель «Україна», а також кіберспортивна команда NAVI, викупив 75% ТОВ «МВЦ» у червні 2025 року.

Ще 25% він придбав у 2026 року у інвестиційного фонду «Асборн», який належить доньці девелопера Вагіфа Алієва — Марині Дорохіній.

У середині червня 2025 року Максим Кріппа отримав контроль над 75% ТОВ «Міжнародний виставковий центр».

У середині вересня 2024 року Кріппа купив готель «Україна» за 2,5 млрд гривень.

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