0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Європейський банк виділить Києву 50 млн євро: на що підуть кошти

Фондовий ринок
47
Європейський банк виділить Києву 50 млн євро: на що підуть кошти
Європейський банк виділить Києву 50 млн євро: на що підуть кошти
Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) розглядає можливість надання столиці кредиту в розмірі до 50 мільйонів євро.
Фінансові кошти спрямують на підтримку ліквідності комунального підприємства «Київтеплоенерго».
Про це йдеться в повідомленні банку.
Остаточне затвердження цього інвестиційного проєкту заплановане на 22 липня 2026 року.
Позикові кошти мають повністю покрити гострі потреби комунального підприємства в ліквідності, включаючи поточні операційні та ремонтні витрати. Крім того, фінансування допоможе компенсувати тимчасові втрати доходів і покрити додаткові витрати, які виникли внаслідок воєнних дій.
Зважаючи на високі безпекові ризики, кредитні зобов’язання будуть частково забезпечені гарантією Європейського Союзу на покриття перших збитків.
Головною метою фінансування є підтримання стабільного та безперебійного теплопостачання столичних шкіл, дитячих садків, лікарень, житлових масивів та комерційних підприємств.
Виділені кошти підтримають внутрішню генерацію електроенергії для потреб Києва та загальної енергосистеми країни.
В ЄБРР окремо наголошують, що наразі система централізованого опалення столиці працює в умовах підвищеного навантаження, що пов’язано з великою кількістю внутрішньо переміщених осіб, які знайшли прихисток у місті.
Сам проєкт є складовою ширшої програми ЄБРР із забезпечення стійкості та джерел засобів для існування. Серед іншого, ініціатива містить пункти щодо розвитку та розширення спектра міських послуг для українських ветеранів і членів їхніх родин.
За матеріалами:
Finance.ua
КиївЕнергетика
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems