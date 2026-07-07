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Українська авіакомпанія подала заяву про банкрутство

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Bees Airline — наймолодша українська авіакомпанія, яка отримала сертифікат експлуатанта 12 березня 2021 року
Bees Airline — наймолодша українська авіакомпанія, яка отримала сертифікат експлуатанта 12 березня 2021 року
Господарський суд Києва відкрив провадження у справі про банкрутство ТОВ Біз Ейрлайн.
Про це повідомляє NV з посиланням на сайт Верховного суду.
У судовому реєстрі зазначено, що ТОВ Біз Ейрлайн звернулося до суду із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство у зв’язку з наявною та непогашеною заборгованістю.

Що відомо про Bees Airline

Bees Airline — наймолодша українська авіакомпанія, яка отримала сертифікат експлуатанта 12 березня 2021 року, а перший рейс здійснила 18 березня 2021 року.
Раніше повідомлялося, що компанія Bees Airline базувалася в аеропорту Києва ім. І. Сікорського (Жуляни). Свій перший рейс перевізник здійснив 18 березня 2021 року. Це був чартерний рейс із Києва до Шарм-ель-Шейха (Єгипет) на замовлення туроператора Tez Tour Ukraine.
Незадовго до російського вторгнення авіакомпанія Bees Airline була змушена відправити всі літаки за кордон на вимогу лізингодавця.
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У серпні 2022 року українська авіакомпанія Bees Airline залишилася без літаків і сертифіката експлуатанта.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що міський голова Львова Андрій Садовий прокоментував можливість відновлення роботи Міжнародного аеропорту «Львів» імені Данила Галицького під час воєнного стану.
Він зазначив, що наразі тривають дискусії щодо можливих механізмів забезпечення безпечного авіасполучення. На його переконання, для відкриття авіасполучення необхідні не лише технічні рішення, а й міжнародні домовленості, які б гарантували безпеку цивільних рейсів.
За матеріалами:
НВ
Авіалінії
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