Польща готується першою відновити авіасполучення з Україною після відкриття неба — Finance.ua

Польща готується першою відновити авіасполучення з Україною після відкриття неба Сьогодні 19:36 — Світ

Польща готується першою відновити авіасполучення з Україною після відкриття неба

Польща прагне стати першою країною, що відновить авіасполучення з Україною після відкриття українського повітряного простору для цивільних літаків.

Про це заявив уповноважений польського уряду з питань відбудови України Павел Коваль під час пресконференції.

«Українська сторона знає нашу позицію: ми хочемо, щоб перший авіарейс після відкриття неба (над Україною. — Ред.) відбувся між Польщею та Україною. Це дуже важливий елемент, до якого готуються PAŻP (Польське агентство повітряного руху. — Ред.) і польські авіалінії», — сказав Коваль.

Він зазначив, що саме авіаційний сектор Польщі є одним із найбільш підготовлених до відновлення співпраці з Україною. Зокрема, вже відбулося два спеціалізовані польсько-українські семінари, присвячені цій темі.

Коваль також наголосив, що Польща розглядає свою участь у відбудові України через три основні напрями: логістику, підтримку експорту та заохочення інвестицій.

Нагадаємо, Українська авіакомпанія SkyUp Airlines 18 квітня офіційно дала старт новим регулярним рейсам із Кишинева. Перші рейси вже вирушили до Парижа та Лісабона.

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