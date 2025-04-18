Польща готується першою відновити авіасполучення з Україною після відкриття неба — Finance.ua

Польща готується першою відновити авіасполучення з Україною після відкриття неба
Польща прагне стати першою країною, що відновить авіасполучення з Україною після відкриття українського повітряного простору для цивільних літаків.
Про це заявив уповноважений польського уряду з питань відбудови України Павел Коваль під час пресконференції.
«Українська сторона знає нашу позицію: ми хочемо, щоб перший авіарейс після відкриття неба (над Україною. — Ред.) відбувся між Польщею та Україною. Це дуже важливий елемент, до якого готуються PAŻP (Польське агентство повітряного руху. — Ред.) і польські авіалінії», — сказав Коваль.
Він зазначив, що саме авіаційний сектор Польщі є одним із найбільш підготовлених до відновлення співпраці з Україною. Зокрема, вже відбулося два спеціалізовані польсько-українські семінари, присвячені цій темі.
Коваль також наголосив, що Польща розглядає свою участь у відбудові України через три основні напрями: логістику, підтримку експорту та заохочення інвестицій.
Нагадаємо, Українська авіакомпанія SkyUp Airlines 18 квітня офіційно дала старт новим регулярним рейсам із Кишинева. Перші рейси вже вирушили до Парижа та Лісабона.
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