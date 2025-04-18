Українська авіакомпанія SkyUp запустила регулярні рейси вперше з 2022 року — Finance.ua

Українська авіакомпанія SkyUp запустила регулярні рейси вперше з 2022 року Сьогодні 10:33 — Особисті фінанси

Українська авіакомпанія SkyUp запустила регулярні рейси вперше з 2022 року

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines 18 квітня офіційно дала старт новим регулярним рейсам із Кишинева. Перші рейси вже вирушили до Парижа та Лісабона.

Також компанія анонсувала польотну програму на зиму 2025−2026 на 9 напрямків.

«Сьогодні запуск регулярних рейсів із Кишинева — це не просто новий етап у роботі компанії. Це доказ того, що українські фахівці та компанія здатні залишатися частиною світової авіації попри все. І кожен новий рейс — це наша тиха, але впевнена відповідь викликам часу», — зазначає Дмитро Сєроухов, CEO SkyUp Airlines.

Ціни

Вартість квитків Кишинів-Париж в одну сторону:

Вартість квитків Кишинів-Лісабон в одну сторону:

Наразі польотна програма SkyUp передбачає регулярні рейси з Кишинева до таких міст:

Париж,

Лісабон,

Ніцца,

Барселона,

Аліканте,

Пальма-де-Майорка,

Ларнака,

Афіни,

Салоніки,

Іракліон,

Берлін,

Прага,

Стокгольм.

Забронювати квитки та дізнатися деталі польотів можна на skyup.aero.

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