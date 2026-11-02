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Не всім пенсіонерам-ВПО потрібно проходити ідентифікацію: які умови діють у 2026 році

Особисті фінанси
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Пенсіонери-ВПО можуть не проходити фізичну ідентифікацію
Пенсіонери-ВПО можуть не проходити фізичну ідентифікацію
Деякі одержувачі пенсій і страхових виплат зобов’язані щороку проходити фізичну ідентифікацію до 31 грудня. Ця вимога стосується людей, які тимчасово проживають за кордоном або на тимчасово окупованих територіях, незалежно від того, чи мають вони статус внутрішньо переміщеної особи.
Водночас для пенсіонерів зі статусом ВПО, які переїхали з тимчасово окупованої території на підконтрольну Україні територію, передбачено виняток.
Про це повідомляє Пенсійний фонд України.

Кому не потрібно проходити фізичну ідентифікацію

Якщо пенсіонер зі статусом ВПО перемістився з ТОТ на підконтрольну Україні територію, фактично проживає там, повідомив про це Пенсійний фонд України та перевів виплату пенсії за новою адресою, проходити фізичну ідентифікацію йому не потрібно.

За якою адресою виплачують пенсію

Відповідно до статті 47 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», пенсія виплачується за вказаним у заяві місцем фактичного проживання пенсіонера в межах України.
Це правило діє незалежно від задекларованого або зареєстрованого місця проживання людини. Фактичну адресу пенсіонер зазначає в заяві про призначення або перерахунок пенсії.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що з 22 жовтня 2026 року для пенсіонерів, які мають статус внутрішньо переміщених осіб, змінилися правила призначення, виплати та перерахунку пенсій. Для них не будуть встановлювати додаткові або відмінні від загального порядку вимоги та процедури.
Водночас для пенсіонерів, які проживають на окупованих територіях, вимога щодо підтвердження неотримання пенсії від рф зберігається. Новий закон прибирає з цієї норми лише згадку про громадян, які під час окупації виїхали на підконтрольну Україні територію.
Також ми писали, що багато пенсіонерів помилково вважають, що Пенсійний фонд України отримує дані про нову адресу автоматично. Насправді це не так. Якщо не повідомити ПФУ особисто, у базі даних пенсіонер й надалі проходитиме за старою реєстрацією.
За матеріалами:
Finance.ua
ПенсіяВПО
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