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Освіта, робота чи перекваліфікація: що пропонують для ВПО та ветеранів

Особисті фінанси
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Освіта, робота чи перекваліфікація: що пропонують для ВПО та ветеранів
Освіта, робота чи перекваліфікація: що пропонують для ВПО та ветеранів
Війна змусила багатьох українців почати все спочатку — в іншому місті, з новими обставинами та без звичних джерел доходу. Ветеранам після повернення до цивільного життя також нерідко доводиться шукати нові можливості для заробітку.
Щоб і ті, й інші більше розуміли які можливості доступні в Україні, та де шукати допомогу — Finance.ua, в межах проєкту з Інститутом масової інформації та за підтримки Міністерства закордонних справ Нідерландів, підготував матеріал про програми для ВПО та ветеранів, який допоможе:
  • здобути нову професію;
  • знайти роботу;
  • отримати фінансування на власну справу;
  • користуватися доступними компенсаціями.
Освіта, перекваліфікація, працевлаштування й підприємництво — ми охопили усі аспекти, які допоможуть знайти джерела доходу та можливості для професійного розвитку.
Читайте та поширюйте цей текст серед тих, для кого ця інформація може стати опорою та стартом до нового життя.

➡️ ПЕРЕЙТИ ДО МАТЕРІАЛУ

👉 Ще більше про доступні програми підтримки та соціальні виплати — у наших матеріалах спецпроєкту «Фінансова опора» за посиланням.
За матеріалами:
Finance.ua
ВПОРоботаОсвіта
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