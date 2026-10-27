Освіта, робота чи перекваліфікація: що пропонують для ВПО та ветеранів
- здобути нову професію;
- знайти роботу;
- отримати фінансування на власну справу;
- користуватися доступними компенсаціями.
➡️ ПЕРЕЙТИ ДО МАТЕРІАЛУ
В українців офіційно почали автоматично знімати арешт з рахунків — деталі
ПартнерськаПреміум-банкінг у 2026 році: на що варто звертати увагу, коли несете багато грошей в банк
В Укрзалізниці запустили онлайн-перевірку запізнень приміських поїздів
Австрія змінила правила тимчасового захисту для українців
Хто може отримати 12 500 грн від Німеччини — деталі
Де в ЄС найдешевший продуктовий кошик (інфографіка)