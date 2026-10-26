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Хто може отримати 12 500 грн від Німеччини — деталі

Особисті фінанси
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Хто може отримати 12 500 грн від Німеччини — деталі
Хто може отримати 12 500 грн від Німеччини — деталі
Відкрито попередню реєстрацію на отримання уніфікованої грошової допомоги для внутрішньо переміщених людей.
Про це йдеться в повідомленні організації «Лампа» у фб.
Цей проєкт реалізується ГО «Лампа» за фінансової підтримки Федерального міністерства закордонних справ Німеччини Auswärtiges Amt та за координації Help-Hilfe zur Selbsthilfe_Ukraine через Програму локалізації Help.
Уніфікована грошова допомога — це вид допомоги, який надається для покриття нагальних потреб домогосподарства — зокрема на продукти харчування, ліки, оплату комунальних послуг, засоби гігієни та інші першочергові витрати — залежно від індивідуальних потреб сім’ї.

Хто може отримати гроші

Допомогу можуть отримати люди, які протягом останніх 30 днів перемістилися з зони 0−20 км і наразі фактично проживають на території Сновської громади Чернігівської області, а саме:
  • люди, які були евакуйовані в організованому порядку (урядом, гуманітарними партнерами, організаціями громадянського суспільства або волонтерськими групами) з постійного місця проживання через загрозу їхній безпеці та гідності;
  • люди, які евакуювалися самостійно: через загрозу безпеці та гідності. Сума допомоги складає 12 300 грн на особу.
Можете зареєструватися заповнивши анкету за посиланням.
Реєструватися має одна людина від домогосподарства.
У відповідності до зазначених критеріїв зареєстровані отримають СМС-повідомлення або телефонний дзвінок від представників ГО «ЛАМПА» з запрошенням на фізичну реєстрацію.

Умови

Допомога розраховується на кожного члена сім’ї за умови підтвердження статусу внутрішньо переміщеної особи у кожного отримувача.
«Водночас реєстрація не гарантує отримання допомоги.
Питання — з понеділка по п’ятницю з 10:00 до 17:00:0 (800) 33-60-13 (безкоштовно для жителів України)+38 (067) 131-69-80, +38 (050) 051-85-94" — йдеться в повідомленні.
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Раніше ми писали, що Німеччина посилює контроль за соцвиплатами. У Німеччині посилять контроль за соціальними виплатами та боротимуться з організованими схемами їх незаконного отримання. 23 вересня уряд країни затвердив 10-кроковий план, який передбачає, зокрема, кращий обмін інформацією між державними органами, посилення відповідальності роботодавців та переслідування організаторів шахрайських схем.
Але ухвалення документа не означає автоматичного припинення соціальних виплат для іноземців. Заплановані заходи спрямовані насамперед на організовані зловживання, фіктивну зайнятість та експлуатацію працівників.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Соціальна допомогаНімеччина
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