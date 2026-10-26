Хто може отримати 12 500 грн від Німеччини — деталі

Відкрито попередню реєстрацію на отримання уніфікованої грошової допомоги для внутрішньо переміщених людей.

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Цей проєкт реалізується ГО «Лампа» за фінансової підтримки Федерального міністерства закордонних справ Німеччини Auswärtiges Amt та за координації Help-Hilfe zur Selbsthilfe_Ukraine через Програму локалізації Help.

Уніфікована грошова допомога — це вид допомоги, який надається для покриття нагальних потреб домогосподарства — зокрема на продукти харчування, ліки, оплату комунальних послуг, засоби гігієни та інші першочергові витрати — залежно від індивідуальних потреб сім’ї.

Хто може отримати гроші

Допомогу можуть отримати люди, які протягом останніх 30 днів перемістилися з зони 0−20 км і наразі фактично проживають на території Сновської громади Чернігівської області, а саме:

люди, які були евакуйовані в організованому порядку (урядом, гуманітарними партнерами, організаціями громадянського суспільства або волонтерськими групами) з постійного місця проживання через загрозу їхній безпеці та гідності;

люди, які евакуювалися самостійно: через загрозу безпеці та гідності. Сума допомоги складає 12 300 грн на особу.

Можете зареєструватися заповнивши анкету за посиланням

Реєструватися має одна людина від домогосподарства.

У відповідності до зазначених критеріїв зареєстровані отримають СМС-повідомлення або телефонний дзвінок від представників ГО «ЛАМПА» з запрошенням на фізичну реєстрацію.

Умови

Допомога розраховується на кожного члена сім’ї за умови підтвердження статусу внутрішньо переміщеної особи у кожного отримувача.

«Водночас реєстрація не гарантує отримання допомоги.

Питання — з понеділка по п’ятницю з 10:00 до 17:00: 0 (800) 33-60-13 (безкоштовно для жителів України) +38 (067) 131-69-80 , +38 (050) 051-85-94 " — йдеться в повідомленні.

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