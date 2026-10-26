ВПО забезпечуватимуть житлом через нові механізми та доступну оренду

Міністерство у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб України планує розширити співпрацю з Міжнародною організацією з міграції (МОМ) для забезпечення житлом переселенців і підтримки громад, які їх приймають. Сторони також обговорили підготовку до зимового періоду та розвиток цифрових інструментів для регіонів.

Про це повідомила пресслужба міністерства.

Це одна з перших зустрічей Мінрегіону як відомства, відповідального за формування політики підтримки ВПО, з міжнародним партнером, який має багаторічний досвід роботи в цій сфері.

«Житло для переселенців — одне з найскладніших питань. Ми хочемо розв’язувати його через різні механізми підтримки, серед яких і нова система соціального житла, що передбачатиме доступну оренду і для ВПО. Водночас інтеграція людей відбувається в громадах, тому бачимо співпрацю з МОМ у тому, щоб дати громадам готові рішення для будівництва житла та дані, які допоможуть зрозуміти, скільки людей вони прийматимуть і що їм потрібно», — наголосив міністр у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб України Віталій Безгін.

Житло

Мінрегіон і МОМ опрацюють можливість поширення на інші громади житлових рішень, які організація вже випробувала у дев’яти пілотних громадах. Ідеться про оновлення застарілого житлового фонду та облаштування модульного житла.

МОМ підтвердила готовність надати міністерству технічну підтримку для реалізації цих рішень.

Також сторони розглядають різні механізми забезпечення переселенців житлом, зокрема доступну оренду в межах нової системи соціального житла.

Підготовка до зими

Окремим напрямом співпраці стане оцінювання потреб громад, які приймають ВПО. На основі отриманих даних планують визначити пріоритети для залучення додаткової підтримки.

Це питання набуває особливого значення через загрозу нових атак на енергетичну систему, які можуть змусити ще більше людей залишити свої домівки.

Крім того, Мінрегіон звернувся із запитом щодо облаштування транзитних центрів і місць тимчасового проживання для людей, яких евакуюють із прифронтових територій. Сторони також шукатимуть підтримку для програм «Держава поруч».

Цифрові інструменти для розвитку регіонів

Ще одним напрямом співпраці стане розвиток геоінформаційної системи регіонального розвитку.

Мета — об’єднати дані, аналітику та сучасні цифрові інструменти, щоб держава могла бачити реальні проблеми громад і регіонів, прогнозувати їхній розвиток, ефективніше розподіляти ресурси й оцінювати результати ухвалених рішень.

Геоінформаційна система регіонального розвитку, система DREAM і містобудівний кадастр мають стати складовими цієї цифрової екосистеми.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що з 22 жовтня набув чинності новий закон, який передбачає зміни в системі обліку внутрішньо переміщених осіб. Водночас раніше видані довідки залишатимуться чинними, тому повторно ставати на облік або замінювати документи не потрібно.

Також ми розповідали , що з 22 жовтня 2026 року тривале перебування за кордоном може стати підставою для зняття внутрішньо переміщеної особи з обліку. У деяких випадках це відбуватиметься без особистої заяви людини. Підставою для зняття з обліку стане виїзд на постійне проживання за кордон або тривала відсутність в Україні — понад 90 днів поспіль або понад 180 днів сукупно протягом року.