Статус ВПО можуть зняти «автоматично»: що зміниться з 22 жовтня Сьогодні 16:02 — Особисті фінанси Саме перевищення 90-денного строку не означатиме автоматичної втрати статусу ВПО в кожному випадку, ti-ukraine.org

З 22 жовтня 2026 року тривале перебування за кордоном може стати підставою для зняття внутрішньо переміщеної особи з обліку. У деяких випадках це відбуватиметься без особистої заяви людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на закон України № 4924-IX «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб».

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Коли ВПО можуть зняти з обліку

Підставою для зняття з обліку стане виїзд на постійне проживання за кордон або тривала відсутність в Україні — понад 90 днів поспіль або понад 180 днів сукупно протягом року.

Водночас для людей, які мають поважні причини тривалої відсутності, передбачені винятки. Конкретний перелік таких причин і допустимі строки ще має визначити уряд.

Тому саме перевищення 90-денного строку не означатиме автоматичної втрати статусу ВПО в кожному випадку.

За яких ще обставин можуть зняти з обліку

Крім тривалого перебування за кордоном, зняти з обліку без особистої заяви можуть, якщо людина:

не повідомила вчасно про повернення до покинутого місця проживання;

виїхала на постійне проживання за кордон;

подала завідомо неправдиві відомості при взятті на облік;

отримала обвинувальний вирок за злочини проти нацбезпеки чи виправдовування агресії рф.

Якщо обставини, через які людину зняли з обліку, згодом зміняться, вона зможе повторно звернутись для повернення статусу.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що Кабінет Міністрів продовжив державну підтримку внутрішньо переміщених осіб та уточнив окремі умови призначення і виплати допомоги на проживання. ВПО, які відповідають критеріям для отримання допомоги на проживання, зможуть отримувати виплати протягом ще одного шестимісячного періоду. Максимальну кількість таких періодів збільшено з п’яти до шести.

Також ми розповідали , що діти зі статусом ВПО можуть користуватися різними видами державної підтримки. Йдеться не лише про пільги у школах і дитсадках. Допомога також передбачена під час вступу та навчання, проживання студентів у гуртожитках, оздоровлення дітей і за певних сімейних обставин.