Статус ВПО можуть зняти «автоматично»: що зміниться з 22 жовтня

Крім тривалого перебування за кордоном, зняти з обліку без особистої заяви можуть, якщо людина:
не повідомила вчасно про повернення до покинутого місця проживання;
виїхала на постійне проживання за кордон;
подала завідомо неправдиві відомості при взятті на облік;
отримала обвинувальний вирок за злочини проти нацбезпеки чи виправдовування агресії рф.
Якщо обставини, через які людину зняли з обліку, згодом зміняться, вона зможе повторно звернутись для повернення статусу.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що Кабінет Міністрів продовжив державну підтримку внутрішньо переміщених осіб та уточнив окремі умови призначення і виплати допомоги на проживання. ВПО, які відповідають критеріям для отримання допомоги на проживання, зможуть отримувати виплати протягом ще одного шестимісячного періоду. Максимальну кількість таких періодів збільшено з п’яти до шести.
Також ми розповідали, що діти зі статусом ВПО можуть користуватися різними видами державної підтримки. Йдеться не лише про пільги у школах і дитсадках. Допомога також передбачена під час вступу та навчання, проживання студентів у гуртожитках, оздоровлення дітей і за певних сімейних обставин.